Λευτέρης Ζουρνατζής: Οι μεγάλες προσδοκίες στο ρινγκ- ΦΩΤΟ

Με εντυπωσιακό ομολογουμένως τρόπο ο Ελευθέριος Ζουρνατζής της Παναχαϊκής στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των παίδων, κατά το πρόσφατο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας στα Γρεβενά.

Αγωνιζόμενος στα 57κ. κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και μάλιστα μετά από 4 αγώνες (ρεκόρ για Παίδα) με πραγματική επίδειξη ισχύος: Νίκη με εγκατάλειψη, νίκη με διακοπή, νίκη με διακοπή (όλες στον πρώτο γύρο), νίκη στα σημεία!

Έφτασε έτσι τα τρία μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, καθώς είχαν προηγηθεί αυτά στους παμπαίδες το 2023 (χρυσό στα 48κ.) και το 2024 (χρυσό στα 52κ.), ενώ το σόι έφτασε τα 18 μετάλλια, αν συμπεριλάβουμε τα τρία του πατέρα του Αλέξανδρου (με την ΕΑΠ) και τα 12 του θείου του Αλέκου (2 με την ΕΑΠ και 10 με την Παναχαϊκή).

Έχει προλάβει ήδη να κρεμάσει στο στήθος του κι ένα ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό παμπαίδων, το 2024 στη Μπάνια Λούκα της Βσνίας.

Ο Λευτέρης Ζουρνατζής γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2010 και ξεκίνησε πυγμαχία 6 ετών. Ο πατέρας του τον έστειλε για μπάλα, αλλά δεν του άρεσε και έτσι κίνησε για την πυγμαχία, στην Παναχαϊκή, με προπονητή τον Νίκο Πλέα.

Μόλις τέλειωσε την Α’ τάξη στο 4ο ΓΕΛ Πάτρας στην Αρόη κι αν όλα πάνε καλά θέλει να φοιτήσει στα ΤΕΦΑΑ (έχει ήδη τα μόρια) και να ασχοληθεί στο μέλλον επαγγελματικά με τον αθλητισμό και το μποξ.

Επόμενος μεγάλος του στόχος είναι το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παίδων που θα γίνει τον ερχόμενο Οκτώβρη στο Μαυροβούνιο.

Σε κάθε περίπτωση πάντως έχει οριοθετήσει με μεγάλη ακρίβεια τους στόχους του: Χρυσό στην Α’ κατηγορία Ανδρών, χρυσό στο ευρωπαϊκό ανδρών, μετάλλιο σε παγκόσμιο ανδρών, συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα (η Πάτρα έχει να καμαρώσει από το 2004 στην Αθήνα, τον Μάριο Καπερώνη).

Ρωτήθηκε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο thebest.gr για τις θυσίες του πρωταθλητισμού: «Δεν κάνω θυσίες, μπορεί απλά να στερούμε κάποια πράγματα, ειδικά στη διατροφή ή στον ελεύθερο χρόνο, αλλά όπως μου λέει κι ο προπονητής μου, οι μόνοι που κάνουν θυσίες είναι οι γονείς μας, εμείς όχι».

Εξήγησε πως δεν φοβάται κάτι ως αθλητής, απλά υπάρχει άγχος, ειδικά ως προς τους τραυματισμούς. Ένας τέτοιος τον άφησε εκτός αγώνων πέρυσι, ήταν η πιο δυσάρεστη στιγμή. Στον αντίποδα θυμάται πάντα τη νίκη που τον έστειλε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Του αρέσει πολύ ο Floyd Mayweather (ΗΠΑ), για τον τρόπο που προσάρμοζε το παιχνίδι του ανάλογα με τον αντίπαλο.

Δουλεύει σκληρά, με πέντε ημέρες προπόνησης, που πολλές φορές περιλαμβάνουν δύο πρωί και απόγευμα με στόχο αφενός μεν να βελτιώσει την κίνησή του με τα πόδια και αφετέρου να συνεχίσει να διατηρεί σε τόσο υψηλό επίπεδο την δύναμη και την αντίληψή του.

Τι του αρέσει και τι όχι; Ιδού τι απάντησε: «Αυτή η διαδικασία να πρέπει να χάσεις 2-3 κιλά για τον αγώνα, να είσαι πιο κάτω από το κανονικό σου. Αλλά και η διαιτησία, είναι κομμάτι που πρέπει να βελτιωθεί, να είναι όλοι - πάντα αντικειμενικοί. Από την άλλη πλευρά με εξιτάρει η αδρεναλίνη! Και η διαχείρηση ενός αγώνα, που ειδικά σε υψηλό επίπεδο, είναι ακριβείας και καλά μελετημένη»!

Παραδέχθηκε πως όσο περνάει ο καιρός απολαμβάνει την όποια προβολή έχει με τις επιτυχίες του,αναφέροντας πως ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα που βίωσε ήταν όταν 2-3 φορές τον σταμάτησαν στο δρόμο ρωτώντας τον αν είναι ο Ζουρνατζής!

Και έκλεισε με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δάσκαλό του Νίκο Πλέα, στην Παναχαϊκή και στην οικογένειά του!