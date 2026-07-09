Ο «Κατά φαντασίαν ασθενής» Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Ο «Κατά φαντασίαν ασθενής», το κλασικό αριστούργημα του Μολιέρου, παρουσιάζεται στις 9.30 το βράδυ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μαζί του ένας θίασος καταξιωμένων ηθοποιών, όπως η Έφη Μουρίκη, η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος που κατάγεται από την γειτονική Ηλεία και ο Ιωάννης Απέργης.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή στο ρόλο του Αργκάν, έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Σε έναν ήρωα που ζει με τον φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-πολύ όλοι έχουν νιώσει, γιατί όσο δυνατός κι αν δείχνει ο άνθρωπος παραμένει ευάλωτος.

Ο Αργκάν ζει αυτόν τον φόβο στα άκρα, πεπεισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Μέσα από την υπερβολή και το καυστικό χιούμορ, ο Μολιέρος σατιρίζει τις εμμονές και ταυτόχρονα μας λυτρώνει από αυτές…

Οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας προσεγγίζουν το έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του.

Τη σκηνική εικόνα απογειώνει ο Γιάννης Μετζικώφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, ενώ οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα συμπληρώνουν ένα αισθητικά άρτιο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Γενική είσοδος 25.00 €, ΑΜΕΑ – Φοιτητικά, μαθητικά άνεργοι, 20.00€.

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Φυσικά σημεία πώλησης εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916), «ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» (Αγίου Νικολάου 32, 261 022 3688).