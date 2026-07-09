Ο Ερντογάν έκανε δώρο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ όπλα με σφαίρες- Τι λέει η Κομισιόν

Αναφερόμενος στο δώρο που προσέφερε ο Πρόεδρος Ερντογάν στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν ένα πυροβόλο όπλο, ο κ. Γκιλ δήλωσε ότι «το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο. Αφού απενεργοποιηθεί και καταστεί μη λειτουργικό, πρόθεση της Προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο».

Όπως δήλωσε ο κ. Γκιλ, «συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Η συζήτηση περιλάμβανε θέματα άμυνας, μετανάστευσης και κινητικότητας, καθώς και εμπορίου και βιομηχανικής πολιτικής. Επικεντρώθηκε επίσης σε ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως το Κυπριακό, η Ουκρανία, η περιοχή του Καυκάσου και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Ενημέρωση για το περιεχόμενο της συζήτησης κατά την τριμερή συνάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όλαφ Γκιλ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Belgian PM Bart De Wever unknowingly brought home a loaded, personalized revolver gifted by Turkish President Erdogan at the NATO summit. <br><br>The gift wasn't opened until the delegation landed in Belgium, where they discovered the gun and ammunition. <br><br>The weapon was immediately… <a href="https://t.co/8aDkGAus18">pic.twitter.com/8aDkGAus18</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2075152147365200089?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έλαβαν χαραγμένα πιστόλια και πραγματικά πυρομαχικά ως αποχαιρετιστήριο δώρο.

Τα περίτεχνα πυροβόλα όπλα — και οι συνοδευτικές σφαίρες και το κιτ καθαρισμού — παρουσιάστηκαν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την Τετάρτη από τον οικοδεσπότη, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ στο Politico.

Ένας αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόσθεσε ότι η ομάδα ασφαλείας του Κόστα πήρε το όπλο για ελέγχους. «Θα ακολουθήσουμε τις βελγικές διαδικασίες για να το φέρουμε στο Βέλγιο και στη συνέχεια θα το αποθηκεύσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου», ανέφεραν.

Eκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Πρόεδρο Ερντογάν για αυτή την χειρονομία. Το πυροβόλο όπλο θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί με ασφάλεια. Μόλις παροπλιστεί, η πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε ένα στρατιωτικό μουσείο».

Ωστόσο, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, τα κορυφαίας ποιότητας τελετουργικά πιστόλια είναι πιθανό να μην πληρούν τους αυστηρούς περιορισμούς στην αξία των δώρων και είναι απίθανο να τα κρατήσουν προσωπικά οι παραλήπτες, όπως δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του απερχόμενου Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Ολλανδού πρωθυπουργού Ρομπ Γέτεν, δήλωσαν δημόσια ότι θα άφηναν τα πιστόλια τους στην Τουρκία για να παροπλιστούν πριν μεταφερθούν στην πατρίδα τους.