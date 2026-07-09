Σε επανέκδοση από 9-7 στις Ελληνικές αίθουσες το "Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως"

Σε επανέκδοση βγήκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες ένα εξαιρετικό φιλμ του αποκαλούμενου μετρ του σασπένς, Άλφρεντ Χίτσκοκ, το δεξιοτεχνικό "Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως - Dial M for Murder" που είναι παραγωγής του μακρινού 1954, και έχει για πρωταγωνιστές τους αξέχαστους ηθοποιούς Ρέι Μίλαντ και Γκρέις Κέλι.

Ένας πρωταθλητής του τένις σχεδιάζει να δολοφονήσει τη γυναίκα του για να την κληρονομήσει, αλλά το «τέλειο» σχέδιό του, του επιστρέφει μπούμεραγκ. Υπάρχει τέλειος φόνος; Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ (1899-1980) βασισμένος στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Φρέντερικ Κνότ παραδίδει μαθήματα μοντάζ εσωτερικού χώρου και καταγράφει με χειρουργική ακρίβεια σχέσεις και εσωτερικές σκέψεις με κεντρικούς ήρωες ένα ζευγάρι που δεν αγαπιέται πια, τον εραστή της γυναίκας κι ένα πτώμα που πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να χρεωθεί για να επέλθει η κάθαρση.

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Παίζουν πλάι στην αριστοκρατική Γκρέις Κέλι (1929-1982) και τον Ρέι Μίλαντ (1907-1986), και οι Ρόμπερτ Κάμινγκς, Τζον Γουίλιαμς.

"Θεατρικής καταβολής, αλλά κινηματογραφικής αίσθησης αστυνομικό θρίλερ. Από τις λιγότερο πολυδιάστατες ταινίες του Χίτσκοκ, αποτελεί υπόδειγμα σκηνοθετικής δεξιοτεχνίας, σασπένς και αγωνιώδους ρυθμού", έγραψε στην κριτική του στο περιοδικό Αθηνόραμα ο Χρήστος Μήτσης προσθέτοντας πως "η κινηματογραφική ευφυΐα του Χίτσκοκ δεν κρύβεται ούτε σε μια διεκπεραιωτική δουλειά όπως αυτή. Άψογο ντεκουπάζ, τέλεια αίσθηση του τάιμινγκ, εξαιρετική χρήση του σασπένς, κι όλα αυτά μέσα σ’ ένα λίβινγκ ρουμ, τη γεωμετρία του οποίου ο Χίτσκοκ αξιοποιεί με υποδειγματικό τρόπο".

Αξίζει να προσθέσουμε πως η συγκεκριμένη ταινία σηματοδότησε την πρώτη συνεργασία της Γκρέις Κέλι με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο οποίος κάνει το γνωστό πέρασμά του από την οθόνη εμφανιζόμενος σε μια φωτογραφία.

Η Γκρέις Κέλι ακριβώς 1 χρόνο μετά, το 1955 πρωταγωνίστησε στο ρομαντικό θρίλερ αγωνίας "Το Κυνήγι του Κλέφτη -To Catch A Thief" σε σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ, έχοντας στο πλάι της τον γοητευτικό Κάρι Γκραντ.

"Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως"

Παραγωγή ΗΠΑ, 1954.

Διανομή: SUMMER CLASSICS.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα αργότερα μέσα στη θερινή σαιζόν, ειδάλλως θα είναι μία εξαιρετική επιλογή από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας για τον ερχόμενο χειμώνα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ