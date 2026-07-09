Επικίνδυνη προσπέραση στον ΒΟΑΚ: Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα σε διπλή διαχωριστική- ΒΙΝΤΕΟ

Αδιανόητες καταστάσεις καταγράφηκαν για ακόμα μια φορά, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης με τους οδηγούς να πραγματοποιούν επικίνδυνες προσπεράσεις με κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα.

Το βίντεο του zarpanews.gr, είναι κυριολεκτικά σοκαριστικό και αποτυπώνει το πως θα μπορούσε από την απερισκεψία κάποιου να προκληθεί ένα τροχαίο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που κινούνταν προς Ρέθυμνο, μετά τον Άγιο Ραφαήλ, επιχειρεί να κάνει προσπέρασηπερνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, την ώρα που από την απέναντι μεριά με κατεύθυνση προς Χανιά περνούσαν αυτοκίνητα, ενώ βρέθηκε μια ανάσα από φορτηγάκι, το οποίο πρόλαβε σε κλάσματα δευτερολέπτου να στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Τα υπόλοιπα οχήματα φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίδνυνο σύγκρουσης, με τα υπόλοιπα οχήματα, αφού ήταν πολύ εύκολο να προκληθεί καραμπόλα, σε ένα σημείο του δρόμου μάλιστα που είναι εθνική οδός και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Ευτυχώς, δεν συνέβη κάτι δυσάρεστο και όλοι είναι καλά στην υγεία τους, όμως θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πως οδηγούμε στους δρόμους και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συμπεριφορά μας σε αυτούς.

Πριν από μερικές ημέρες, είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά, ενώ οι παράνομες προσπεράσεις και οι επικίνδυνοι ελιγμοί είναι καθημερινοί κυρίως στον ΒΟΑΚ, σε μια περίοδο μάλιστα που ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος εξ αιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Το κακό μπορέι να γίνει σε μια στιγμή, όσο διαρκεί και η παράνομη προσπέραση που βλέπουμε στο βίντεο.

Ας αναλογιστούμε αν αξίζει περισσότερο να είμαστε βιαστικοί ή να είμαστε σώοι.