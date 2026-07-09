Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η φωτιά φέρεται να ξέσπασε υπό άγνωστες συνθήκες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί έκρηξη.

Την υπόθεση ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο μετέβη στην περιοχή για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που πυροδότησαν το συμβάν.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση.

Το χρονικό

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου, σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00, εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά των τελευταίων μηνών στην περιοχή, με απολογισμό 11 τραυματίων, εκ των οποίων οι 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα.

Οι απανωτές εκρήξεις

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύθηκε, αποτυπώνεται η σφοδρότητα της αρχικής έκρηξης, καθώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μια τεράστια μπάλα φωτιάς κάλυψε τις εγκαταστάσεις, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε καταστροφές στην περιοχή. Στη συνέχεια, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει αλλεπάλληλες εκρήξεις και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι εντός της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, αν και τελικά το όχημα αποδείχθηκε άδειο —βρισκόταν στο συνεργείο για συντήρηση— γεγονός που σήμανε τη λήξη του σχετικού συναγερμού. Ειδικοί εκτίμησαν πάντως ότι η δεξαμενή προπανίου, σε συνδυασμό με τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, μετέτρεψαν τον χώρο σε «ωρολογιακή βόμβα».

Η κλιμάκωση της φωτιάς

Εξαιτίας της καύσης εύφλεκτων υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με πυκνό μαύρο καπνό να γίνεται ορατός από χιλιόμετρα μακριά σε πολλές περιοχές της Αττικής. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε γειτονικές επιχειρήσεις, με εργατικό συνδικαλιστή να αναφέρει ότι δεν επρόκειτο για μία μόνο επιχείρηση που είχε πάρει φωτιά, αλλά για δύο έως τρεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι έξι άνθρωποι είχαν τραυματιστεί, τρεις εκ των οποίων διασωληνωμένοι, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν έναν πολυτραυματία άνδρα και ένας 42χρονος διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Αττικό Νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Ο τελικός απολογισμός διαμορφώθηκε στους 11 τραυματίες. Έξι εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση, τρεις έχουν ελαφρύτερα τραύματα με πιθανό εξιτήριο μέσα στην ημέρα, ενώ ένα άτομο είχε ήδη αποχωρήσει. Παράλληλα, στο Αττικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται πέντε άτομα, εκ των οποίων ένα διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση, το οποίο αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής — 75 πυροσβέστες με 24 οχήματα, ενισχυμένοι από ελικόπτερο και ειδικά οχήματα, μεταξύ των οποίων βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Στην κατάσβεση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Λίγο μετά τις 08:30 είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ λόγω του συμβάντος διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Μεγαρίδος. Η φωτιά τελικά οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 13:30.