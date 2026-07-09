Πάτρα: Ενημερωτική δράση την Κυριακή 12-7 για τον καρκίνο του δέρματος και προστασία από τον ήλιο

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου "ΑγκαλιάΖω" και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Πάτρας θα πραγματοποιήσουν ενημερωτική δράση με σκοπό την πρόληψη κυρίως του καρκίνου του δέρματος, και για την προστασία από τον ήλιο, αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 από τις 10.30 το πρωΐ μέχρι ώρα 4.00 το απόγευμα στην παραλία ΔΗΜΟΡΙΡΙ του Ρίου.

Μέλη των δύο φορέων θα ενημερώνουν το κοινό για τις βλαβερές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα και θα παρέχουν οδηγίες προστασίας. Ο καρκίνος του δέρματος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει ανησυχητική αύξηση.

Εκτιμάται ότι το μελάνωμα, είναι μία από τις πιο συχνές κακοήθεις νόσους στις μέρες μας. Το γεγονός ανησυχεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα. Βλάβες του δέρματος που οφείλονται στην καταστροφική επίδραση του ήλιου και ο καρκίνος του δέρματος θα μπορούσαν να περιοριστούν ή και να αποφευχθούν, εάν ο καθένας υπεύθυνα,

υιοθετούσε και εφάρμοζε στην καθημερινότητά του συνήθειες απλές, η πρώτιστη των οποίων είναι η αποφυγή στην υπερβολική έκθεση της ηλιακής ακτινοβολίας τις επικίνδυνες ώρες της ημέρας από 11.00 π.μ. έως και 16.00 το απόγευμα.

Η σταδιακή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη. Χαιρόμαστε τον ήλιο με ασφάλεια. Τα ανοιχτόχρωμα δέρματα πρέπει να προσέχουν περισσότερο.

Η χρήση καπέλου, γυαλιών πολύ καλής ποιότητας και αντηλιακών υψηλής προστασίας από UVA και UVB ακτινοβολίας με σωστή χρήση, είναι βασικοί τρόποι προστασίας. Δεν ξεχνάμε ότι η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά σε μεγάλο ποσοστό το νερό, την ομπρέλα, τη σκιά. Η χαρτογράφιση σπίλων - αν υπάρχουν στο δέρμα - και η παρακολούθησή τους είναι

απαραίτητη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι απασχολούμενοι σε ανοιχτούς χώρους μέσα στον αστικό ιστό, στην ύπαιθρο ή στη θάλασσα και τα μικρά παιδιά. Τα βρέφη δεν τα εκθέτουμε στον ήλιο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δράση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι αθροιστική και μη αναστρέψιμη. Αν υπερβεί το όριο αντοχής που ο κάθε οργανισμός διαθέτει, συνεπάγεται σοβαρά και συνήθως καταστροφικά αποτελέσματα. Εγκαύματα από τον ήλιο στην παιδική ηλικία μπορεί να έχουν άσχημη εξέλιξη στο μέλλον. Η υπεριώδης ακτινοβολία ευθύνεται και για την πρόωρη γήρανση του δέρματος παράλληλα με την πρόκληση διάφορων τύπων καρκίνου.

Η Πρόληψη είναι μέλημα όλων μας.

Στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η δράση αυτή από τους συνεργαζόμενους εθελοντικούς φορείς, η εκλεκτή Δερματολόγος Dr. Χρύσα Οικονόμου Επιμελήτρια Β΄ Δερματολογικής Kλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, θα παράσχει στον κάθε ενδιαφερόμενο τις ιατρικές πράξεις που έχει ανάγκη, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη για τον καρκίνο του μελανώματος.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Παράρτημα Πάτρας και ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου "ΑγκαλιάΖω" ευχαριστούν την δερματολόγο Dr. Χρύσα Οικονόμου. Επίσης ευχαριστούν για την άδεια χρήσης του χώρου για τον συγκεκριμένο σκοπό, τον Δήμο Πατρέων, και την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την

παραχώρηση της Κινητής Μονάδας Πρόληψης και για τα μπλουζάκια που θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια της ενημερωτικής δράσης.

ΕΣΑΣ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ.

ΣΑΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ, Η ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, αναφέρει τέλος η σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση της ενημερωτικής δράσης.