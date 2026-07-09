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Μύκονος για την Αρίνα Σαμπαλένκα- Χαλάρωση μακριά από τα κορτ

Μύκονος για την Αρίνα Σαμπαλένκα- Χαλάρω...

Η κορυφαία τενίστρια επέλεξε το «νησί των ανέμων» για τις καλοκαιρινές της διακοπές

Τις ομορφιές της Μυκόνου απολαμβάνει η Αρίνα Σαμπαλένκα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις ρακέτες και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η κορυφαία τενίστρια επέλεξε το «νησί των ανέμων» για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μοιραζόμενη στιγμές χαλάρωσης με φόντο το Αιγαίο και τα μοναδικά τοπία της Ελλάδας.

Μετά από μια απαιτητική περίοδο γεμάτη μεγάλα παιχνίδια και ένταση, η Λευκορωσίδα σταρ απολαμβάνει λίγες ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις προπονήσεις και στους επόμενους στόχους της.

Η Μύκονος, για ακόμη ένα καλοκαίρι, αποτελεί πόλο έλξης για κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού και της παγκόσμιας showbiz.

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#tags Αρίνα Σαμπαλένκα Μύκονος
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