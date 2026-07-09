Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026: Η Ρωσική μουσική παράδοση συνάντησε τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία

H ρωσική μουσική παράδοση το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 συνδέθηκε με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, τιμώντας παράλληλα τη σημαντική πολιτιστική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας, με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών να προσφέρει στο κοινό που βρέθηκε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο μια ξεχωριστή συμφωνική συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση του Βύρωνα Φιδετζή.

Στο επίκεντρο βρέθηκε, το ιδιαίτερα αγαπητό Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 8 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε διασκευή για συμφωνική ορχήστρα δωματίου από τον πρόωρα χαμένο Έλληνα συνθέτη Κώστα Νικήτα, καθώς και η δημοφιλής «Κλασική Συμφωνία» του Σεργκέι Προκόφιεφ. Το πρόγραμμα συμπλήρωσε το Κοντσέρτο για σοπράνο και ορχήστρα του Ράινχολντ Γκλιέρ, ενός εξίσου σημαντικού για τη μουσική παράδοση της εποχής του.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και αποτέλεσε φόρο τιμής σε τρεις εξέχοντες συνθέτες της Σοβιετικής Ένωσης, αναδεικνύοντας την τέχνη τους και τη θέση που έχουν στη μακρά και σπουδαία ρωσική μουσική παράδοση.

Παράλληλα η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών μέσα και από τη συνεργασία της με τη διακεκριμένη διεθνούς φήμης υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη - η οποία κατάγεται από την αχαϊκή πρωτεύουσα - τίμησε την Πάτρα και τη σημαντική πολιτιστική της κληρονομιά.

Η Βασιλική Καραγιάννη εμφανίστηκε ως σολίστ στο κοντσέρτο του Γκλιέρ και σε έναν κύκλο τεσσάρων αριστουργηματικών τραγουδιών του επίσης Πατρινού συνθέτη Δημητρίου Λιάλιου. Το έργο του οποίου ανασύρθηκε από τη λήθη και παρουσιάστηκε στο κοινό πριν από λίγα μόλις χρόνια χάρη στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή της Φιλαρμόνιας και μαέστρου της συναυλίας, αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και ιστορικών αναφορών, αναδείχθηκε η διαχρονική δύναμη της συμφωνικής μουσικής προσφέροντας στο κοινό της Πάτρας μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμόνιας, μαέστρος Βύρωνας Φιδετζής, με την ολοκλήρωση της συναυλίας επεσήμανε πως «η ορχήστρα εμφανίστηκε σε έναν χώρο που ήταν γι’ αυτή πρωτόγνωρος. Ελπίζαμε ότι θα είναι στον άλλο χώρο, που τον ξέρω κάπως καλύτερα, αλλά εμείς κάναμε το κατά δύναμη και ελπίζουμε να σας ευχαριστήσαμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο γιατί είναι από τους λίγους δήμους που συμπαραστάθηκαν σε αυτή την προσπάθεια».

Την συναυλία παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.