Σέρρες: Πήγε να παραλάβει τον νεκρό πατέρα της και της έδωσαν λάθος σορό

Πρωτοφανής υπόθεση ήρθε στο φως από τις Σέρρες, καθώς οικογένεια που πήγε να παραλάβει τη σορό συγγενικού της προσώπου, διαπίστωσε ότι το πτώμα που της παρουσιάστηκε δεν ανήκε στον άνθρωπό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλιπόντα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή κατάσταση, καθώς τους παραδόθηκε η σορός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρρες.

Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της.

Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.

«Οι ευθύνες από το νοσοκομείο είναι, αυτοί που παρέδωσαν λάθος άτομο. Εμένα η ξαδέρφη που πήγε, πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο, και λέει ‘δεν είναι ο πατέρας μου’. Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν τον πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος», αναφέρει συγγενής.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

«Τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι’ αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις 00:00 η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε λέμε ‘γιατί δεν τον έφεραν;’. Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη τηλέφωνο και λέει ‘δεν μπορούμε να τον βρούμε’».

Η απάντηση του νοσοκομείου Σερρών

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, ενώ ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ.