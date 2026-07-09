Το Επιμελητήριο αναλαμβάνει πρωτοβουλία διαλόγου για το μέλλον του σιδηροδρόμου στην Αχαΐα

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας παρουσιάστηκε από τον επιμελητηριακό σύμβουλο κ. Διαμαντή Διαμαντόπουλο, ο οποίος συμμετέχει εκ μέρους του Επιμελητηρίου στην Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για την επεξεργασία πρότασης σχετικά με την έλευση του σύγχρονου σιδηροδρόμου στην Πάτρα, μία εναλλακτική πρόταση για την όδευση της σιδηροδρομικής γραμμής. Η εισήγηση του κ. Διαμαντόπουλου υποστηρίχθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υπογραμμίζει ότι δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια για την αξιολόγηση ή την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης πρότασης σε επίπεδο μελετών και σχεδίων. Ωστόσο, μετά από περισσότερα από είκοσι χρόνια στασιμότητας στο έργο και με δεδομένη την ανάγκη να αποκτήσει η Αχαΐα σύγχρονες υποδομές που θα ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συγκαλέσει την Ομάδα Εργασίας Υπουργείου Υποδομών και Φορέων προκειμένου η πρόταση να εξεταστεί από τους αρμόδιους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς.

Η πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία, καθώς εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Πολιτείας, του Δήμου Πατρέων και των φορέων της πόλης για τον τρόπο διέλευσης του σιδηροδρόμου, ενώ η λύση της πλήρους υπογειοποίησης δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα εφαρμόσιμη, με αποτέλεσμα το έργο να παραμένει επί δεκαετίες χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Διαμαντόπουλος υποστήριξε ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση, βασισμένη στη διάκριση της εμπορικής από την αστική σιδηροδρομική λειτουργία. Η πρότασή του προβλέπει τη δημιουργία νέας περιμετρικής εμπορικής γραμμής μήκους περίπου 14,5 χιλιομέτρων, η οποία θα παρακάμπτει τον αστικό ιστό, και θα συνδέει το ΒΙΟ.ΠΑ. με το νέο λιμάνι δημιουργώντας ένα σύγχρονο κέντρο free modal logistic συνδέοντας τρένο-πλοίο-φορτηγό. Από εκεί, θα μπορεί η γραμμή να συνεχίσει απρόσκοπτα προς τη ΒΙ.ΠΕ., τον Άραξο, τον Πύργο και την Καλαμάτα.

Παράλληλα, προτείνεται η αξιοποίηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής εντός της πόλης για τη δημιουργία δικτύου αστικού τραμ μήκους 8,5 χιλιομέτρων, με δέκα στάσεις, το οποίο θα συνδέει πανεπιστημιακές σχολές, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και το κέντρο της Πάτρας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη κινητικότητα και στην ενοποίηση του παραλιακού μετώπου. Αυτό το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί άμεσα και να λειτουργήσει εντός διετίας.

Στην παρουσίαση επισημαίνεται ακόμη ότι η περιμετρική χάραξη θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο του λιμανιού της Πάτρας ως κόμβου μεταφορών και logistics, δημιουργώντας μια σύγχρονη πύλη εξόδου προς τη δυτική Ευρώπη. Ενώ γίνεται εκτίμηση για σημαντικά οφέλη στην απασχόληση και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, περιλαμβάνονται προτάσεις για το χρηματοδοτικό σχήμα, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας διευκρινίζει ότι τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν την πρόταση που κατατέθηκε και θα τεθούν προς αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός και επιστημονικά τεκμηριωμένος διάλογος, ώστε να διερευνηθεί κάθε ρεαλιστική λύση που μπορεί να οδηγήσει στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.