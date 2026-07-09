Μεσίτρια, ακίνητα, Golden Visa: Το επιχειρηματικό δίκτυο γύρω από την εξαφανισμένη Γιου Τινγκ

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, η οποία έφυγε από την κατοικία της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου και έκτοτε αγνοείται.

Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται πλέον και οι επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης γυναίκας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται —σε αυτό το στάδιο— οποιαδήποτε ποινική ευθύνη ή κατηγορία εις βάρος της.

Το βενζινάδικο

Μία εκ των δύο γυναικών κινεζικής καταγωγής που φέρονται να αγόρασαν το επίμαχο πρατήριο καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας —όπου νόμιμη εκπρόσωπος εμφανίζεται η 50χρονη— μίλησε στο MEGA, υποστηρίζοντας ότι αισθάνθηκε εξαπατημένη: «Με εξαπάτησαν η Γιου Τινγκ και η άλλη Κινέζα συνέταιρος. Μου ζήτησαν να συνεργαστώ μαζί τους για να αγοράσουμε ένα βενζινάδικο. Έπρεπε να επενδύσουμε 100.000 ευρώ, τα οποία δανείστηκα από την μητέρα μου, τον αδελφό μου και έναν φίλο. Επενδύσαμε χρήματα αλλά αργότερα είπε ότι δεν ήμουν κατάλληλη για να γίνω συνέταιρος, οπότε καμία από τις δύο μας δεν προχώρησε σε επενδύσεις».

Ο σύζυγός της,, υποστηρίζει ότι για το συγκεκριμένο πρατήριο είχαν καταβάλει 70.000 ευρώ πριν από δύο χρόνια, χωρίς έκτοτε να έχουν λάβει κάποιο ποσό πίσω.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τη Γιου Τινγκ τη γνώρισαν μέσω κοινής γνωστής πριν από δύο χρόνια και συμφώνησαν να αναλάβει τη διαχείριση του πρατηρίου, καθώς —όπως υποστηρίζει— χρειάζονταν το διαβατήριό της: «Χρειαζόμασταν το διαβατήριο. Χρειαζόμασταν το διαβατήριο της Τινγκ για να αγοράσουμε το βενζινάδικο. Πλήρωσα 70.000 ευρώ. Αλλά τα έχασα τώρα. (Με την Τινγκ) δεν είμαστε φίλοι, συνεργάτες. Γιατί όπως σου είπα πληρώνουμε κάθε μήνα 500 ευρώ στην Γιου Τινγκ. Κάθε μήνα. Γιατί χρειαζόμαστε το διαβατήριο της επειδή είναι κάτοχος. Και πληρώνουμε κάθε μήνα 500 ευρώ στην Τινγκ».

Ο ίδιος ζει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα, εργάζεται σε κατάστημα κινεζικών ρούχων στο κέντρο της Αθήνας και υποστηρίζει ότι όταν αγόρασαν το πρατήριο από τους προηγούμενους Έλληνες ιδιοκτήτες δεν γνώριζαν ότι υπήρχαν οφειλές προς το Δημόσιο: «Οι [παλιοί ιδιοκτήτες] λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε τα χρέη. Να πληρώσουμε περισσότερο. Δύο χρόνια πριν όταν το αγοράσαμε δεν είπαν ποτέ για χρέη. Έλεγαν είναι καθαρή χωρίς χρέη επιχείρηση».

Νέα στοιχεία για τη συνάντηση στη Νίκαια

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλες οι επαφές και συναντήσεις της Γιου Τινγκ τις ημέρες πριν από την εξαφάνισή της. Μάρτυρας ανέφερε: «Εγώ πήγα αυτοβούλως και έδωσα ένορκη κατάθεση. Τους υπόλοιπους τους κάλεσαν στην Ασφάλεια Σπατών να καταθέσουν. Εγώ πήγα από μόνος μου γιατί δεν με είχαν καλέσει. Κάλεσαν τους υπόλοιπους που ήταν σε εκείνο το τραπέζι».

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνάντηση που φέρεται να έγινε τέσσερις ημέρες πριν από την εξαφάνιση, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν η Γιου Τινγκ, μια μεσίτρια, ένας άνδρας κινεζικής καταγωγής, ένας ιερέας και ένας πρώην αστυνομικός. Ο ιερέας δήλωσε: «Στο ραντεβού, ήρθε κι ο Κινέζος, τον οποίο δεν τον ξανείδα. Πήγα, ήπιαμε καφέ, καθίσαμε γύρω στα 20 λεπτά ούτε μισή ώρα και μετά φύγαμε. Ήταν σαν γνωριμία. Δεν είδα να την προβληματίζει κάτι, να έχει κάποιο φόβο. Μια χαρά μου φάνηκε η γυναίκα. Δύο φορές έχω δει την Γιου Τινγκ συνολικά. Μία φορά στην εκκλησία που την έφερε η μεσίτρια. Και άλλη μια φορά που την είδα στο καφέ. Καλά ελληνικά μιλούσε. Και όταν την είδα εγώ, τελευταία φορά ήταν νομίζω Παρασκευή 16 Μαΐου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντικείμενο της συνάντησης ήταν αγοραπωλησία ακινήτων, με τη μεσίτρια —αλβανικής καταγωγής— να έχει συστήσει την Τινγκ ως πρόσωπο που αναζητούσε ακίνητα για λογαριασμό εύπορων πελατών κινεζικής καταγωγής. Ο ιερέας πρόσθεσε: «Η Β. είναι από την Αλβανία και ο άντρας της είναι Έλληνας. Και την ξέρω αρκετό καιρό. Κι ήρθε μια μέρα στην εκκλησία να κλείσουμε μια βάφτιση και πιάσαμε τη συζήτηση για τα μεσιτικά. Μου λέει 'θα σου φέρω μια Κινέζα που είναι εκπρόσωπος πολλών εταιρειών, πολλών πλουσίων που ψάχνουν ακίνητα όλων των ειδών, χωράφια, σπίτια ό,τι είναι για επενδύσεις'. Κι έλεγα έχω κάποιους ανθρώπους σοβαρούς που έχουν ξενοδοχεία και ακίνητα. Έτσι με έφερε σε επαφή με την Τινγκ με την οποία από ότι κατάλαβα είχε παρτίδες πολύ καιρό με την κυρία».

Σύμφωνα με τη μεσίτρια, η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2022, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είχαν παρουσιάσει σε ενδιαφερόμενους πελάτες κινεζικής καταγωγής πάνω από 20 ακίνητα, δεν είχε ολοκληρωθεί καμία συναλλαγή:

«Συνεργασίες θέλαμε να κάνουμε αλλά δεν καταφέραμε τίποτα. Δείχναμε διάφορα αλλά δεν… κάποια έλεγε ήταν ακριβά, κάποια ήταν παλιά, κάποια δεν έκαναν. Και έτσι δεν κλείσαμε καμία δουλειά. Έλεγε μόνο 'δουλειά, δουλειά'. Είναι παλιά κτίρια που είναι επαγγελματικά, και μπορούσαν να τα γυρίσουν σε σπίτια για Golden Visa. Μπορεί να είχαν 1 εκατομμύριο, μπορεί να είχαν πιο λίγο. Δεν προχώρησε ποτέ τίποτα».