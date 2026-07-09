ΔΕΥΑΠ: Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος από τη ΔΕΗ την Κυριακή 12-7

Η διακοπή θα επηρεάσει τα κεντρικά αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΠ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
Από την ΔΕΥΑΠ -Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ανακοινώνεται ότι λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος από τη ΔΕΗ που επηρεάζει κεντρικά αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΠ, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:
Μπάλλα – Βελβίτσι – Δραγώλαινα – Διοδώρου – Θεοφράστου – Βούντενη – Λυκοχωρό – Αρόη – Σαμακιά – Κάτω Καστρίτσι – Ορτό – Περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).
Η ΔΕΥΑΠ μέσω της ανακοίνωσης της, ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
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