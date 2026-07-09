Άργος: «Τον σκοτώσανε πολύ άγρια- Είναι αυτιστικός» - Η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς
Συνεχίζεται η διερεύνηση του περιστατικού στο Άργος, όπου αστυνομικοί, στο πλαίσιο καταδίωξης, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι έναν 20χρονο νεαρό.
Καθοριστικός παράγοντας για την αποσαφήνιση των συνθηκών αναμένεται να είναι η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα κρίνει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν ευθεία εναντίον του νεαρού ή, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, «στον αέρα» — δηλαδή προς τα πάνω.
Η έρευνα επικεντρώνεται στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, καθώς στον μαντρότοιχο που ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει διακρίνονται ευδιάκριτα ίχνη από σφαίρες. Στο σημείο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 13 κάλυκες.
«Τον σκοτώσανε πολύ άγρια»
Σε συνέντευξή της στο MEGA η μητέρα του 20χρονου περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την κατάσταση του γιου της: «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».
«Είναι αυτιστικός»
Η μητέρα εξήγησε επίσης την κατάσταση του γιου της: «Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».
«Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι' αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», συμπλήρωσε.
Παράλληλα, τόνισε τις ικανότητες του γιου της: «Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα 'φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει».
Κλείνοντας, είπε: «Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια».
Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς
Οι δύο αστυνομικοί βαρύνονται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο.
Η σήμανση την επόμενη μέρα φαίνεται ότι έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε πέντε χαρακτηριστικά σημάδια στον τοίχο που έχουν τη μορφή τρύπας. Φαίνεται ότι μπορεί τα σημάδια αυτά να προκλήθηκαν από τις βολές των αστυνομικών.
Η περιγραφή των αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο
Οι κατηγορούμενοι δεν αποδέχονται την έννοια του ενδεχόμενου δόλου, που τους αποδίδεται στην κατηγορία αυτή, ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθούν, 11:00 το πρωί ο ένας και 12:00 το πρωί ο δεύτερος.
«Η υπηρεσία ξεκίνησε στις 10:00 το βράδυ και τελείωνε στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 6/7/2022. Στη 01:10 ενημερωθήκαμε από τον προϊστάμενό μας ότι ένα όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην επαρχιακή οδό Άργους-Πυργέλας, με κατεύθυνση την Πυργέλα. Στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού Άργους ήταν σταθμευμένα τα περιπολικά της υπηρεσίας, εκεί εντοπίστηκε ο ύποπτος να προσπερνά, και αρχίζει καταδίωξη η οποία διαρκεί 35 λεπτά».
Το χρονικό της καταδίωξης και των πυροβολισμών
Το χρονικό της καταδίωξης είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλας. Για 35 λεπτά συνεχίστηκε διαδοχικά στην πόλη του Άργους, στις περιοχές του Ελληνικού, Αεροδρομίου, Σταθαίικα, Μοναστηρακίου και κατέληξε στο σούπερ μάρκετ όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε.
Ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και πέρασε σε διπλανό οικόπεδο που βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.
«Πέρασε μέσα στο Άργος, κατευθύνθηκε προς Σταθαίικα και στη συνέχεια οδήγησε προς το Τρίστρατο. Από εκεί ο εικοσάχρονος μέσω του χωριού Ίναχου, μπήκε ξανά στο Άργος και εγκλωβίστηκε στο πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Μετά τον εγκλωβισμό του αυτοκινήτου του θύματος, το θύμα εξήλθε από το αυτοκίνητο και πήδηξε κάποια κάγκελα περιφραγμένου χώρου και εξήλθε σε έναν χώρο που υπάρχει βλάστηση. Εκεί έγινε αντιληπτό, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ότι είχε στην κατοχή του όπλο», προσθέτουν οι αστυνομικοί.
Από τη μία υπάρχουν τα σημάδια στους τοίχους και από την άλλη υπάρχει η μαρτυρία των αστυνομικών ότι κάποια στιγμή ανάμεσα στις προειδοποιητικές βολές, είδαν τον νεαρό πεσμένο στο έδαφος.
«Οι έξι αστυνομικοί, όταν είδαν ότι αυτός διέφυγε στο συγκεκριμένο χώρο, κατ’ επανάληψη του φώναξαν να σταματήσει, και πυροβόλησαν στον αέρα προς εκφοβισμό. Σε κάποια δεδομένη στιγμή, βρήκαν τον 20χρονο στο έδαφος πεσμένο και κάλεσαν ασθενοφόρο», προσθέτουν.
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