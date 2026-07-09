Άργος: «Τον σκοτώσανε πολύ άγρια- Είναι αυτιστικός» - Η μητέρα του 20χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς

Συνεχίζεται η διερεύνηση του περιστατικού στο Άργος, όπου αστυνομικοί, στο πλαίσιο καταδίωξης, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι έναν 20χρονο νεαρό.

Καθοριστικός παράγοντας για την αποσαφήνιση των συνθηκών αναμένεται να είναι η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα κρίνει αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν ευθεία εναντίον του νεαρού ή, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, «στον αέρα» — δηλαδή προς τα πάνω.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, καθώς στον μαντρότοιχο που ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει διακρίνονται ευδιάκριτα ίχνη από σφαίρες. Στο σημείο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είχαν εντοπιστεί τουλάχιστον 13 κάλυκες.

«Τον σκοτώσανε πολύ άγρια»

Σε συνέντευξή της στο MEGA η μητέρα του 20χρονου περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την κατάσταση του γιου της: «Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία. Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».

«Είναι αυτιστικός»

Η μητέρα εξήγησε επίσης την κατάσταση του γιου της: «Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».

«Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι' αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, τόνισε τις ικανότητες του γιου της: «Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Σε όλα, με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει στο σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του… του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα 'φτιαχνε. Το λάτρευε, το έπλενε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει».

Κλείνοντας, είπε: «Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια».