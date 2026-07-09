Σε θετικό κλίμα η συνάντηση των Ι. Φωτήλα και Χρήστου Δήμα με τον Δήμαρχο Ερυμάνθου

Σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αχαιού Υφυπουργού Πολιτισμού και Βουλευτή Αχαΐας Ιάσονα Φωτήλα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο και τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη καθώς και τον Δήμαρχο Ερυμάνθου Θοδώρο Μπαρή, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα ζητήματα συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της περιοχής, με έμφαση στον άξονα Πάτρα – Καλάβρυτα και στον οδικό άξονα 111. Για τα συγκεκριμένα έργα κατατέθηκαν ολοκληρωμένα υπομνήματα με τεχνικά στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τα σημεία που απαιτούν παρεμβάσεις και οι προτεραιότητες που θέτει ο Δήμος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η ποιότητα των οδικών υποδομών σε έναν ορεινό δήμο δεν αποτελεί απλώς θέμα διευκόλυνσης των μετακινήσεων, αλλά ζήτημα καθημερινότητας, ασφάλειας, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και οικονομικής δραστηριότητας. Η δυσκολία πρόσβασης, οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές και οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης καθιστούν τις οδικές παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε διεξοδικά η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ερυμάνθου. Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Μπαρής παρουσίασε τις ανάγκες των σχολείων, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες ενός ορεινού και απομακρυσμένου δήμου, όπου η γεωμορφολογία, οι κλιματικές συνθήκες και οι μεγάλες αποστάσεις επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τονίστηκε ότι η ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης σε τέτοιες περιοχές αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Το Υπουργείο ενημερώθηκε για τις ανάγκες και θα εξετάσει προσεκτικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα ένταξης επιπλέον σχολείων στο πρόγραμμα.

Οι αρμόδιοι του Υπουργείου ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα δεδομένα και σημείωσαν ότι τα θέματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για τις υποδομές της Αχαΐας, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των αναγκών της περιοχής.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με κοινή διάθεση για συνέχιση του διαλόγου και επεξεργασία των ζητημάτων που τέθηκαν, χωρίς να διατυπωθούν δεσμεύσεις ή προαναγγελίες. Όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών.