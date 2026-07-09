Μία ακόμα διάκριση μαθητή του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο μουσικής εκπαίδευσης που παρέχει το Δημοτικό Ωδείο Πατρών «Μίκης Θεοδωράκης», αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά κατά τη διάρκεια του 3ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Πιάνου «Piano Magic» - πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» στην Αθήνα - στον οποίο ο μαθητής του Δημοτικού Ωδείου, Ιάσωνας Μπεζαϊντέ (υπεύθυνη Λιουντμίλα Ιβάνοβα), απέσπασε το Β’ βραβείο στην Β’ κατηγορία.

Ο μαθητής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ξεχώρισε για την τεχνική του κατάρτιση και την μουσική του ωριμότητα.

Η Διεύθυνση του Ωδείου και οι καθηγητές του εύχονται πάντα επιτυχίες.