Κλειτορία: Ποιος ήταν ο ρόλος του 32χρονου στη σπείρα με τα ΑΤΜ; Αναζητούνται οι συνεργοί του

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως στην υπόθεση της έκρηξης σε ΑΤΜ που είχε καταγραφεί τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου 2025 στην Κλειτορία Καλαβρύτων.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται —σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας— να κατείχε ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε σε πανελλαδική κλίμακα με στόχο αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Δίωξης Διαρρηκτών, σε εκτέλεση εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του για σειρά κακουργηματικών πράξεων — μεταξύ αυτών, κατ' αρχήν κατηγορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση εκρήξεων, διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών, πλαστογραφία, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Το περιστατικό της Κλειτορίας

Σύμφωνα με την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, το κρούσμα στην Κλειτορία θεωρείται η πρώτη τεκμηριωμένη ενέργεια της οργάνωσης. Δύο δράστες με καλυμμένα χαρακτηριστικά έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα, τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο μηχάνημα που στεγαζόταν στο κτίριο του Δημαρχείου και, μετά την έκρηξη, απέσπασαν χρηματικό ποσό περίπου 50.000 ευρώ πριν διαφύγουν.

Ο δυνατός κρότος ξύπνησε κατοίκους της περιοχής και προκάλεσε σημαντικές υλικές φθορές. Οι πρώτες αστυνομικές έρευνες είχαν εντοπίσει μεταλλικά θραύσματα και ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ, ενώ αξιοποιήθηκε και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Τρόπος δράσης της οργάνωσης

Κατά την αστυνομία, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, ακολουθώντας σταθερό μοτίβο: έκλεβε οχήματα από την Αττική, τα διαμόρφωνε ως «επιχειρησιακά» και μετακινούνταν σε περιοχές της περιφέρειας για την επιλογή στόχων. Με χρήση ηλεκτρικών τροχών παραβίαζαν τα μηχανήματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς για να ανοίξουν τα χρηματοκιβώτια, αποσπώντας τις κασέτες με τα χρήματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Για την αποφυγή εντοπισμού, απέφευγαν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων και μέσα συγκάλυψης, ενώ φρόντιζαν να μην αφήνουν βιολογικά ίχνη. Κατά τους ερευνητές, ο συλληφθείς φέρεται να είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό ρόλο, με τεχνογνωσία και συντονιστικές αρμοδιότητες επί των υπολοίπων μελών.

Εννέα υποθέσεις — λεία άνω των 440.000 ευρώ

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέδεσε με την οργάνωση συνολικά εννέα επιθέσεις σε ΑΤΜ, πέραν της Κλειτορίας: στην Κυλλήνη, τα Φιλιατρά, τη Φθιώτιδα, τη Νέα Κίο, τα Οινόφυτα, τις Ερυθρές, το Ακραίφνιο και τη Νέα Επίδαυρο.

Ιδιαίτερα σοβαρό κρίνεται το περιστατικό της Νέας Κίου τον Ιούλιο του 2025, όπου —σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας— μέλη της ομάδας φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους.

Η συνολική λεία της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν τη σύλληψη, κατασχέθηκαν δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν επιχειρησιακά, ένα drone, αριθμός κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, εργαλεία διάρρηξης, μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό τριών ακόμη προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις.