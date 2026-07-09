Ξεκινούν δολωματικοί ψεκασμοί για τον δάκο της ελιάς στην ΠΕ Αχαΐας

Γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ότι από την Δευτέρα 13/7/2026 αρχίζει ο πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας 2026 στις κάτωθι Δημοτικές και Toπικές Κοινότητες των Δήμων Πατρών και Αιγιαλείας:

Δήμο Πατρέων: ΑΡΓΥΡΑ, ΣΕΛΛΑ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ, ΠΛΑΤΑΝΙ, ΔΡΕΠΑΝΟ, ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ, ΡΙΟ, ΑΚΤΑΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΘΕΑ & ΚΡΗΝΗ.

Δήμο Αιγιαλείας: ΖΗΡΙΑ, ΑΙΓΙΟ, ΚΟΥΝΙΝΑ, ΜΑΥΡΙΚΙ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ.

Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα τους, αν είναι δυνατό να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην Υπηρεσία μας οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητοι οι ψεκασμοί καλύψεως από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς σε ελαιοκτήματα που βρίσκονται σε εστίες δάκου καλλιεργούνται με ευαίσθητες στη δακοπροσβολή ποικιλίες ελιάς ή βρίσκονται σε οριακή παραγωγή (αργιολόγια, κλπ) όπου οι δολωματικοί ψεκασμοί έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Καλούνται επίσης οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τις μελισσοκυψέλες τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

Καθώς δεν έχει αναδειχθεί έως σήμερα ανάδοχος για την υπηρεσία ψεκασμού από εδάφους συνέπεια προσφυγών κατά τη διαγωνιστική διαδικασία στις παρακάτω περιοχές:

Δήμο Αιγιαλείας: ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΚΑΜΑΡΕΣ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ, Ν. ΕΡΙΝΕΟΣ, ΛΟΓΓΟΣ και

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ, ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΑΪΙΚΑ, ΑΡΛΑ,

καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί των περιοχών αυτών να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του δάκου άμεσα με ιδία μέσα, δεδομένου ότι ο έγκαιρος ψεκασμός είναι κρίσιμος για την επιτυχή καταπολέμησή του.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αχαΐας τηλ 2613 613723, 718 και 701.