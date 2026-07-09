Λόγγος: Τα τραύματα της 54χρονης και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

Τι υποστήριξε ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για τις επιθέσεις, και την ψυχολογική κατάσταση της γυναίκας πριν το φονικό στον Λόγγο

Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση – θρίλερ στο Αίγιο ένα μήνα μετά τον θάνατο του 26χρονου Ολύμπιου και της 54χρονης μητέρας του, τα οποία αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για το αν ο κατηγορούμενός Ιταλός και σύντροφος της γυναίκας είναι ο αυτουργός της δολοφονίας ή αν υφίσταται το ενδεχόμενο της «αλτρουιστικής παιδοκτονίας» και αυτοχειρίας από την 54χρονη Μαρία. Τις τελευταίες ώρες οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της το μοιραίο βράδυ της 9ης Ιουνίου μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Ο 65χρονος Ιταλός από την πρώτη στιγμή επέμενε στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την δολοφονία της Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου. Βασικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η σορός του Ολύμπιου βρέθηκε σκεπασμένη στο κρεβάτι, παρά τα τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι και τις μαχαιριές, καθώς στα σκεπάσματα δεν εντοπίστηκαν ίχνη της επίθεσης, πράγμα που υποδηλώνει ότι ο θύτης σκέπασε το πτώμα μετά το έγκλημα. Την ίδια ώρα αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων. Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι τα πολυάριθμα τραύματα από μαχαίρι που έφερε το θύμα προκλήθηκαν όλα ενώ ήταν εν ζωή, χωρίς να εντοπιστούν μεταθανάτια πλήγματα. Έτσι, προκύπτει το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από αυτοτραυματισμό, ένα σενάριο που οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν ενδελεχώς. Μάλιστα, η ύπαρξη πολλών τραυμάτων μπορεί επίσης να ερμηνευτεί και ως ένδειξη «μανίας» από την πλευρά ενός τρίτου δράστη.



Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Φαίνεται ότι κύριο συμπέρασμα του ιατροδικαστή της Πάτρας που μπορεί να αποτυπωθεί και στο τελικό πόρισμα είναι, ότι τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έφερε στο σώμα της η, η θανούσα, η Μαρία, είναι όλα, έχουν υπάρξει εν ζωή. Δηλαδή, δεν ήταν θανατηφόρα, όλα. Όταν πήραν και είδαν λίγο το φάκελο οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI των εγκλημάτων, των κεντρικών υπηρεσιών, είπαν ότι πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς πλέον το σενάριο να έχουμε κάποιον που μαχαιρώνει ένα πρόσωπο 26-27 φορές γαζωτά, προκαλώντας αλλεπάλληλα πλήγματα. Αυτός όταν σκοτώνει κάποιο τρίτο πρόσωπο, είναι φυσικό ότι όταν το κάνει αλλεπάλληλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κάποιο πρέπει να είναι το τελευταίο το θανατηφόρο χτύπημα και αυτός από την κεκτημένη ταχύτητα ρίχνει, συνεχίζει να μαχαιρώνει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι κανένα μεταθανάτιο, έχουμε αλλεπάλληλα πλήγματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κανένα μεταθανάτιο και μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι όλα είναι προθανάτια, δηλαδή έχουν αιμορραγικές διηθήσεις όπως έχουν συμπεράνει οι ιατροδικαστές. Άρα, σταματάει όταν αποβιώνει αυτός που μαχαιρώνει». Όλες οι εκδοχές διερευνώνται γύρω από το έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, όσο ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει προφυλακισμένος, τονίζοντας την ανάγκη για αντικειμενική παρουσίαση των στοιχείων χωρίς προκαταλήψεις, καθώς την τελική ετυμηγορία θα την αναλάβει η δικαιοσύνη. Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει προφυλακισμένος ως ο βασικός κατηγορούμενος, ωστόσο η έλλειψη της ιατροδικαστικής έκθεσης καθιστά αδύνατη την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι Αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με αντικρουόμενα στοιχεία και μαρτυρίες, καθώς ορισμένοι συγγενείς και φίλοι θεωρούν τον Ιταλό ένοχο, ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν την αθωότητά του. Οι καταθέσεις παρουσιάζουν μια εικόνα έντονης αστάθειας της 54χρονης, η οποία φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο περιβάλλον της. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα δολοφόνησε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ενώ οι μάρτυρες είναι διχασμένοι τόσο ως προς την ψυχική κατάσταση της θανούσας όσο και ως προς την πιθανή εμπλοκή του Ιταλού. Το όλο ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί ένα «θρίλερ» για τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αναμένουν τα επίσημα ιατροδικαστικά δεδομένα για να προσδιορίσουν την αλήθεια και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για έγκλημα από την πλευρά της μητέρας ή για δράση με εξωτερική παρέμβαση. «Κοιμόμουνα και όταν ξύπνησα βρήκα και τη Μαρία και τον Ολύμπιο νεκρούς», είπε ο 65χρονος. Οι στενοί συγγενείς, οι φίλοι και η τοπική κοινωνία περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις. Κανένας στο Λόγγο δεν πιστεύει την εκδοχή ότι η μητέρα σκότωσε το γιο και μαχαιρώθηκε μόνη της. Εν αναμονή των νέων στοιχείων οι αρχές αξιολογούν μια σειρά από αντικρουόμενες μαρτυρίες. Η σύντροφος και μια επιστήθια φίλη του δολοφονημένου Ολύμπιου έχουν δώσει διαφορετικές περιγραφές από συγγενείς και φίλους της 54χρονης γυναίκας. «Ο άνθρωπος είχε προσχεδιάσει όλο το έργο, θεώρησε ότι ο Ολύμπιος, με λίγα λόγια, του έπαιρνε την σχέση μακριά», δήλωσε φίλος της 54χρονης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται τόσο η αδερφή της 54χρονης όσο και η γιαγιά του δολοφονημένου Ολύμπιου. «Με τίποτα δεν θα σκότωνε τον γιο της γιατί του είχε τόση αδυναμία, τόση που δεν θα σκότωνε τον γιο της. Αυτή τρελαινόταν για το παιδί», λέει η γιαγιά του. «Η Μαρία προχωρούσε σε μία σχέση που δεν της έκανε. Και πολλές φορές η Μαρία έλεγε στη μάνα μου ‘δεν τον θέλω, θέλω να τον χωρίσω», λέει η αδελφή της 54χρονης. Από την άλλη πάντως, τόσο η σύντροφος όσο και μία από τις καλύτερες φίλες του 26χρονου, θεωρούν πως ο Ιταλός κατηγορούμενος δεν εμπλέκεται στους δύο θανάτους. Οι δύο κοπέλες στάθηκαν στην κατάσταση της 54χρονης. «Είπε και κάτι άλλο η μαμά του. ‘Αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο’. Αλλά δεν ξέρω σε ποιους αναφερόταν. Είπε επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν για τον Ολύμπιο και εκείνος στεναχωριόταν, γιατί ερχόταν να βρουν τον Ολύμπιο χωρίς να διευκρινίζει το ποιος και πού. Ο Ολύμπιος ήταν σοκαρισμένος».

Όπως έχουν αναφέρει, η 54χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και τα λόγια της το τελευταίο διάστημα είχαν προβληματίσει έντονα τον Ολύμπιο. «Στις 28 Μαΐου ο Ολύμπιος μου ζήτησε να βρεθούμε γιατί ήταν χάλια. Μου είπε ότι η μητέρα του τον κάλεσε εκείνο το πρωινό και δεν ήταν καλά. Του έλεγε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι την είχαν βάλει να τον σκοτώσει. Μέχρι και ο Ιταλός τού είχε πει ότι δεν αντέχει άλλο με τη Μαρία και ότι θα σηκωνόταν να φύγει. Ο Ολύμπιος μου είπε ότι η μητέρα του μπορεί ακόμα και να τον χτυπούσε τον Ιταλό». Οι μαρτυρίες είναι αντικρουόμενες. Από τη μία γίνεται αναφορά σε οικονομικές διαφορές του Ιταλού κατηγορούμενου με μητέρα και γιο, και από την άλλη τονίζεται πως δεν υπήρχε η παραμικρή τριβή για τέτοιου είδους θέματα. Τι έχει καταθέσει ο 65χρονος κατηγορούμενος για την 54χρονη

Για την κατάσταση της 54χρονης είχε μιλήσει από την πρώτη στιγμή και ο Ιταλός κατηγορούμενος. «Τους τελευταίους μήνες μετά την εγχείρηση ανακάλυψα ότι η Μαρία έπινε αλκοόλ κρυφά από εμένα και ξανά άρχισε το κάπνισμα. 10 μέρες πριν το περιστατικό η Μαρία είχε αγριέψει και μου επιτέθηκε λεκτικά. Σε τηλεφωνική κλήση με τον Ολύμπιο με ρώτησε ‘πώς βλέπεις την μητέρα μου;’ και του απάντησα ότι δεν την βλέπω πολύ καλά και εκείνος μου πρότεινε να δει κάποιον ψυχίατρο. Μία μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πάρτην τώρα και πήγαινε την σε ψυχίατρο. Και εγώ την πήρα και την πήγα στην ψυχιατρική κλινική στο Ρίο», είχε πει. Επέμενε από την πρώτη στιγμή πως είναι αθώος. Πιθανολογεί πως η 54χρονη σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. «Έκανα ένα μεγάλο λάθος. Η κατάσταση της Μαρίας δεν ήταν για ψυχίατρο αλλά για κάτι πολύ ανώτερο. Είμαι σίγουρος ότι έπρεπε να κλειστεί στο ψυχιατρείο. Μία μέρα καθάριζα ψάρια, ξαφνικά άρχισε να φωνάζει και την είδα ότι είχε κοπεί στο αριστερό χέρι, όχι όμως πολύ βαθιά. Δεν ήθελα να πάμε στον γιατρό. Το λάθος μου ήταν ότι δεν ανέφερα αυτό το περιστατικό όταν την πήγα στην ψυχιατρική κλινική».