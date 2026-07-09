Αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μπόνι Τάιλερ του χιτ "Holding Out for a Hero"

Ιδιαίτερη λύπη και συγκίνηση προξένησε η είδηση του θανάτου της Ουαλής στην καταγωγή ερμηνεύτριας Μπόνι Τάιλερ (το πραγματικό της όνομα ήταν Γκέινορ Σάλιβαν).

Η Bonnie Tyler, πέθανε το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026 σε νοσοκομείο της πόλης Φάρο της Πορτογαλίας, λόγω της ασθένειας για την οποία λάμβανε ιατρική φροντίδα, όπως μεταδίδει το BBC, επικαλούμενο ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Μπόνι Τάιλερ.

Τον περασμένο Μάιο, είχε γίνει γνωστό και γραφτεί πως η Μπόνι Τάιλερ είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για μια επείγουσα επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια έμεινε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Τον περασμένο μήνα, εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια βγήκε από το τεχνητό κώμα αλλά πως η κατάσταση της υγείας της ήταν σοβαρή και παρέμενε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εν τέλει η σπουδαία Μπόνι Τάιλερ με την χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της, δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια. Είχε γεννηθεί στις 8 Ιουνίου 1951, στο Skewen της Ουαλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μεγάλη επιτυχία της, και από τα σημαντικότερα τραγούδια της δεκαετίας του ’80, ήταν αναμφίβολα το αργό κομμάτι «Total Eclipse Of The Heart» που πολλοί νέοι εκείνης της γενιάς είχαν χορέψει ως μπλουζ σε κάποιο πάρτι. Ήταν ένα κομμάτι-μουσικό έπος που διαρκούσε πάνω από 6 λεπτά και όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, το τραγούδι αυτό έχει μία ξεχωριστή ιστορία & είναι δημιούργημα του συνθέτη και στιχουργού Jim Steinman, που έγινε γνωστός κυρίως για τα εφηβικά rock κομμάτια που έγραψε για τον πληθωρικό ροκ καλλιτέχνη Meat Loaf.

Το «Total Eclipse Of The Heart» με τον χαρακτηριστικό στίχο "turn around", συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της Τάιλερ με τίτλο «Faster than the Speed of Night» που κυκλοφόρησε το 1983 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ήταν το πέμπτο (5ο) στούντιο άλμπουμ της Ουαλής τραγουδίστριας Bonnie Tyler που κυκλοφόρησε αρχικά στην Ευρώπη στις 8 Απριλίου 1983 και αργότερα την ίδια χρονιά στις ΗΠΑ μέσω της Columbia Records. Το «Faster Than the Speed of Night» κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 του UK Albums Chart και προσωπικά μιλώντας το έχω σε κασέτα που είχε κυκλοφορήσει από την CBS το ’83. Από αυτό το άλμπουμ γνώρισαν επιτυχία & άλλα κομμάτια όπως το "It's a Jungle Out There", το ομώνυμο καθώς & το "Have You Ever Seen the Rain?".

H τεράστια παγκόσμια επιτυχία της Μπόνι Τάιλερ επισφραγίστηκε με το απόλυτο χορευτικό χιτ των 80ς, το κομμάτι «Holding Out for a Hero» σε μουσική του Jim Steinman & στίχους Dean Pitchford που συμπεριλήφθηκε στο σάουντρακ της νεανικής ταινίας του 1984 «Footloose» του Χέρμπερτ Ρος με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Μπέικον. Το συγκεκριμένο κομμάτι ανέβηκε στο ν. 2 του Βρετανικού τσαρτ και μπήκε στο Τοπ-40 Αμερικής, Καναδά και πολλών χωρών. Όπως διαβάσαμε, το δυναμικό «Holding Out for a Hero» συμπεριλήφθηκε κατόπιν στον 6ο προσωπικό δίσκο της Μπόνι Τάιλερ, «Secret Dreams and Forbidden Fire» (1986). Όσο για την ξεχωριστή χροιά της φωνής της που ακούγοντας την αμέσως καταλάβαινες ποια ερμηνεύτρια είναι, ήταν όπως λέγεται, αποτέλεσμα μιας επέμβασης αφαίρεσης οζιδίων από τις φωνητικές χορδές της που προσέδωσε στη φωνή της έναν απόλυτα νέο χαρακτήρα και μαζί δυναμισμό.

Την Μπόνι Τάιλερ την αγάπησε και το ελληνικό κοινό και τα τραγούδια της συνεχίζουν να ακούγονται στα ραδιόφωνα & να ξεσηκώνουν. Άλλα χιτ της Τάιλερ, ήταν το "Here She Comes" επίσης από σάουντρακ, της αποκατεστημένης κόπιας-version της Γερμανικής ταινίας του 1927 "Metropolis" του Φριτζ Λανγκ που κυκλοφόρησε το '84 & το "If You Were a Woman (And I Was a Man)", που είχε γράψει ο Desmond Child.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Τάιλερ προτάθηκε για 3 Grammy Awards & 3 Brit Awards και τα κομμάτια της "Total Eclipse of the Heart" και "It's a Heartache" (του 1977) έχουν πραγματοποιήσει εκατομμύρια πωλήσεις το κάθε ένα.

Τέλος θυμηθήκαμε πως η Μπόνι Τάιλερ είχε εκπροσωπήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον στο Μάλμε της Σουηδίας τον Μάιο του 2013 με το κομμάτι «Believe in Me» που πήρε την 19η θέση.

Από τις τελευταίες της μουσικές δουλειές ήταν με τον παραγωγό David Mackay, τα άλμπουμ «Between the Earth and the Stars» (2019) και «The Best Is Yet to Come» (2021) που ήταν ο 18ος της δίσκος.

Μία σπουδαία ερμηνεύτρια και παρουσία που πραγματικά ανήκει στο πάνθεον των πιο ξεχωριστών καλλιτεχνών της ποπ ροκ μουσικής σκηνής της δεκαετίας του ’80.