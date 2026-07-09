Δήμος Πατρέων: Καταγγέλλει τις πειθαρχικές διώξεις πέντε δημοτικών συμβούλων και ζητά την άμεση ανάκλησή τους

Την άμεση ανάκληση της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος πέντε δημοτικών συμβούλων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ ζητά η Δημοτική Αρχή Πατρέων, καταγγέλλοντας ότι καλούνται σε απολογία επειδή δεν άσκησαν έφεση σε πρωτόδικη δικαστική απόφαση που δικαίωνε 46 εργαζόμενους του Κοινωνικού Οργανισμού.

Παράλληλα, κάνει λόγο για στοχοποίηση της στάσης της υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας και ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας καταγγέλλει την απαράδεκτη πειθαρχική δίωξη σε βάρος 5 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ, που καλούνται σε απολογία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, επειδή υπερασπίστηκαν στην πράξη το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά των εργαζομένων στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.

Η κυβέρνηση και οι περιφερειακοί ελεγκτικοί της μηχανισμοί, με όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη όσων κυβέρνησαν, θεωρούν παράβαση καθήκοντος με δόλο, τη μη άσκηση έφεσης σε δικαστική απόφαση η οποία δικαίωνε 46 εργαζόμενους, που απασχολούνται εδώ και χρόνια, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Υπνωτήριο και Κέντρο Ημέρας Αστέγων, στο Κέντρο Κοινότητας, στην κινητή μονάδα και στο Παράρτημα Ρομά του Κοινωνικού Οργανισμού, κάνοντάς τους μόνιμους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοί διώκονται με βάση τον αντεργατικό νόμο «Βορίδη», που θέλει τους Δήμους να προσφεύγουν ενάντια στους εργαζόμενους που δικαιώνονται πρωτόδικα και κερδίζουν την παραμονή στις θέσεις εργασίας τους.

Μιλάει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της, για παρανομίες και δόλο, όταν οι θεσμοθετημένοι πόροι προς την Τοπική Διοίκηση παρακρατούνται και απαγορεύονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους.

Όταν οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου με δική της ευθύνη. Όταν πετσοκόβει τις παροχές για την Υγεία και την Παιδεία και ζητά από τους εργαζόμενους και το λαό να πληρώνουν ξανά και ξανά όσα είναι δικαίωμά του και παράλληλα, με τον Νέο Κώδικα για τους Δήμους ενισχύει την αντιλαϊκή και αντεργατική νομοθεσία, με διατάξεις που υποβαθμίζουν εργασιακές σχέσεις και προσθέτουν αντιδραστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, ευνοώντας την κερδοφορία των λίγων και «εκλεκτών», τις «επενδύσεις» και την τσέπη τους.

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε το δίκιο των εργαζομένων και του λαού της πόλης.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από όσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, που απασχολούνται –κάποιοι ακόμα και για 20 και πλέον χρόνια- στις κοινωνικές δομές του Δήμου μας.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες των παιδιών μας και των λαϊκών οικογενειών".