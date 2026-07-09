Ασπρόπυργος: Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση που τυλίχθηκε στις φλόγες - Δείτε φωτογραφίες

Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Από αυτούς, τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανταλλακτικών, του σκραπ και των logistics, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Με βάση τα πρώτα στοιχεία, οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε τέσσερις επιχειρήσεις της περιοχής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα προειδοποίησης για απομάκρυνση πολιτών από συγκεκριμένο σημείο. Οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και από το κέντρο της Αθήνας, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τη στιγμή ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 11 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι τρεις από αυτούς διασωληνώθηκαν και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Στο νοσοκομείο «Θριάσιο» διακομίστηκαν έξι άτομα. Δύο από αυτούς διασωληνώθηκαν, ένας νοσηλεύεται με ελαφρά εγκαύματα, ένας ακόμη αποχώρησε υπογράφοντας για να μεταβεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, ενώ δύο έλαβαν εξιτήριο. Ένας από τους διασωληνωμένους μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκαν πέντε άτομα. Ένας εξ αυτών διασωληνώθηκε και μεταφέρεται επίσης στο ΚΑΤ, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις προσήλθαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Κατά πληροφορίες, και οι τρεις διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ, ηλικίας 41 και 54 ετών αντίστοιχα, με τον 41χρονο να αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο τρίτος διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, στελέχη του οποίου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από εργαζομένους και τραυματίες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.