Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε υπουργείο Υγείας και Προστασίας του Πολίτη

Την τοποθέτηση της Δάφνης-Ελένης Νικολάου στη θέση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας και του Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου σε αυτή της ΓΓ Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την Πέμπτη το Μέγαρο Μαξίμου.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, η Δάφνη-Ελένη Νικολάου αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υγείας, ενώ ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου τοποθετείται στη θέση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η κυβέρνηση προχώρησε στην τοποθέτηση δύο νέων γενικών γραμματέων, ενισχύοντας, αφενός, τον σχεδιασμό πολιτικής στον τομέα της Υγείας και, αφετέρου, τη θεσμική θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες απειλές στον κυβερνοχώρο.

Η Δάφνη-Ελένη Νικολάου είναι δικηγόρος Αθηνών και απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε τη δικηγορική της πορεία το 2013 στη δικηγορική εταιρεία «Αθανάσιος Βαρλάμης & Συνεργάτες», όπου στη συνέχεια έγινε εταίρος, αποκτώντας εμπειρία κυρίως σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, αλλά και σε εμπορικές, φορολογικές και ποινικές υποθέσεις.

Από το 2019 εντάχθηκε στο νομικό επιτελείο του τότε υφυπουργού και μετέπειτα αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, αναλαμβάνοντας δύο χρόνια αργότερα την ευθύνη του νομικού τμήματος. Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

Το 2023 μετακινήθηκε στο υπουργείο Εργασίας ως επικεφαλής του νομικού γραφείου του Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα κατείχε τη θέση της επικεφαλής νομικής συμβούλου του υπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό του νομοθετικού έργου. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές φορέων, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου αναλαμβάνει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων, φέρνοντας μαζί του πολυετή εμπειρία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Μέχρι σήμερα ήταν Partner of Cyber Security in Technology and Transformation στην KPMG Greece, ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αποστρατευόμενος με τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου (Μ). Για περισσότερα από δώδεκα χρόνια υπηρέτησε στη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, της οποίας διετέλεσε διευθυντής, ενώ είχε επίσης την ευθύνη του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας (MCIRC) και της εθνικής ομάδας απόκρισης σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας για κρίσιμες υποδομές (CSIRT).

Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών για κυβερνοαπειλές, διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών και πλήθος διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στην κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση της ετήσιας διακλαδικής άσκησης κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ», έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και στρατιωτικές σχολές αντικείμενα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και τις ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνες, ενώ για την προσφορά του έχει τιμηθεί με διακρίσεις από ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Είναι επίσης απόφοιτος του αμερικανικού προγράμματος International Visitor Leadership Program (IVLP).