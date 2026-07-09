Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10-7-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΔΡ. ΓΡΟΥΖΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Παρασκευή 10-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Ευτυχία Γρουζή-Πετροπούλου, Διονυσία και Δημήτρης Μαρλαφέκας

Τα εγγόνια; Κων/νος, Έρση, Άκης

Τα αδέλφια του

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία.

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

== ΕΤΩΝ 99 = =

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Σκιαδά Τριταίας.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.30 Μ.Μ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

Πρεσβυτέρα Γεωργία (χήρας) Ιερέως Χρ. Δάρμα, Βασιλική (Χήρας) Βασ. Λαδά, Κωνσταντίνα (χήρας) Κων. Φωτόπουλου.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΛ.: 26230 73 685 / ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6972 59 30 80

www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 87

Κηδεύουμε την Παρασκευή 10-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΙΡΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔ.

ΤΟΓΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 10/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΓΑΝΤΖΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΘΑΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΦΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 80

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077,

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