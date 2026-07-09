Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10-7-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΝΔΡ. ΓΡΟΥΖΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Παρασκευή 10-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α’ Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Ευτυχία Γρουζή-Πετροπούλου, Διονυσία και Δημήτρης Μαρλαφέκας
Τα εγγόνια; Κων/νος, Έρση, Άκης
Τα αδέλφια του
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας αδελφή & θεία.
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
== ΕΤΩΝ 99 = =
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:30 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Σκιαδά Τριταίας.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.30 Μ.Μ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Πρεσβυτέρα Γεωργία (χήρας) Ιερέως Χρ. Δάρμα, Βασιλική (Χήρας) Βασ. Λαδά, Κωνσταντίνα (χήρας) Κων. Φωτόπουλου.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΗΛ.: 26230 73 685 / ΚΙΝ.: 6948 46 33 43 - 6972 59 30 80
www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Παρασκευή 10-7-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΘΕΟΔ.
ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 10/7/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΘΑΝΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΦΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 - 7 - 2026 & ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077,
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