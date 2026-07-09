Κικίλιας: Θα τιμήσει την Πατρινή ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά

Η ηρωική επέμβαση της ναυαγοσώστριας Σοφίας Κασπίρη, η οποία κατάφερε να διασώσει έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σε παραλία της Κεφαλονιάς, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Ο κ. Κικίλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη ναυαγοσώστρια προκειμένου να τη συγχαρεί προσωπικά για την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης. Όπως επισήμανε, η στάση της αποτελεί παράδειγμα αυταπάρνησης, υψηλού αισθήματος ευθύνης και ουσιαστικής προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η Σοφία Κασπίρη αναμένεται να μεταβεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την ημέρα του ρεπό της, όπου ο υπουργός θα την τιμήσει για την καθοριστική συμβολή της στη διάσωση των έξι λουομένων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς μιας νέας επαγγελματία, η οποία, εφαρμόζοντας όσα έχει εκπαιδευτεί να κάνει, κατάφερε να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές σε συνθήκες υψηλής πίεσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της ναυαγοσώστριας αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφαλή έκβαση ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου συμβάντος.