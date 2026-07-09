Γερμανία: Ποινή φυλάκισης 10 ετών στον 26χρονο Έλληνα που σκότωσε ελεγκτή τρένου - Ζήτησε συγγνώμη

Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τσβαϊμπρίκεν στον Έλληνα υπήκοο που κατηγορείτο για τον θάνατο του ελεγκτή σε τρένο στη Ρηνανία - Παλατινάτο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο 26χρονος Έλληνας, σε έλεγχο εισιτηρίων, φέρεται να μην διέθετε εισιτήριο και να διαπληκτίστηκε με τον 36χρονο ελεγκτή Σερκάν Καλάρ, τον οποίο κατόπιν γρονθοκόπησε, προκαλώντας του εγκεφαλική αιμορραγία, συνεπεία της οποίας ήταν να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την επίθεση, αρνήθηκε ωστόσο κάθε πρόθεση δολοφονίας και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Η υπεράσπισή του ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.