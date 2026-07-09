Κρήτη: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό

Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτη , προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Οπως μεταδίδει το neakriti.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το πρωί, με τον 16χρονο να μεταβαίνει την ίδια ημέρα στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προκειμένου να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.