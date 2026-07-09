Ζάκυνθος: Βίντεο από το F-16 που τυλίχτηκε στις φλόγες - Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας στο νησί - Σώος ο πιλότος

Εκπαιδευτική πτήση πραγματοποιούσε το μαχητικό αεροσκάφος F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 9 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Το αεροσκάφος της 335 Μοίρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, λόγω βλάβης.

Σώος ο πιλότος, μεταφέρεται με ελικόπτερο στην Ανδραβίδα

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και αυτή την ώρα μεταφέρεται με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.

Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να ξεκινήσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, δεν έγινε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος από τον πιλότο, ενώ το εν λόγω F-16 είχε αναβαθμιστεί σε Viper.

Κλειστός τουλάχιστον έως τις 19:00 θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου, μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.

Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου.

ΓΕΑ: Τα αίτια διερευνώνται

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντισμήναρχος, κ. Κωνσταντίνος Γράβαλος, στην οποία αναφέρει:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.



Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.



Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Σε βίντεο που δημοσιεύονται στα social media καταγράφεται το F-16 να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Δείτε τα βίντεο: