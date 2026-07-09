Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Στις φλόγες επιχείρηση - Μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης (9.7.26).

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε σε αύλειο χώρο επιχείρησης, πλησίον της παραλίας, κοντά στο Καλοχώρι Θεσσαλονικης στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thesspost.gr, η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε επιχείρηση, τόσο στον αύλειο χώρο της όσο και στο εσωτερικό της.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των καπνών.

Σύμφωνα με την δήμαρχο του δήμου Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά η φωτιά ενδέχεται να οφείλεται σε εργασίες που πραγματοποιούσε άτομο στην περιοχή.