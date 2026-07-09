Τα πάνε περίφημα οι ιστιοπλόοι του ΙΟ Πατρών

Η αγωνιστική εικόνα των αθλητών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, μέχρι αυτήν τη στιγμή κι έπειτα από 9 ιστιοδρομίες κατά τις τρεις πρώτες ημέρες των αγώνων του Open Πανελλήνιου πρωταθλήματος Optimist U13 έχει ως εξής:

- Τα σκάφη της κλάσης Optimist στην κατηγορία των Αγοριών (συνολικά 192 συμμετοχές) αγωνίστηκαν σε Προκριματική (1η και 2η ημέρα) και Τελική σειρά (3η ημέρα χθες και 4η ημέρα σήμερα) που αποτελείτο από συνολικά από 9 ιστιοδρομίες και πιθανώς άλλες δύο σήμερα. Τα συμμετέχοντα σκάφη χωρίστηκαν σε δύο στόλους (Κόκκινος και Κίτρινος), κατά το δυνατόν με ίδιο αριθμό σκαφών.

- Τα σκάφη της κλάσης Optimist στην κατηγορία των Κοριτσιών (συνολικά 109 συμμετοχές) αγωνίστηκαν σε ένα στόλο και μία σειρά που αποτελείτο συνολικά από 9 ιστιοδρομίες και πιθανώς άλλες δύο σήμερα.

- Οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, Μάριος Ματθαιόπουλος (21η θέση), Λεωνίδας Αργυρός (51η θέση), Ιορδάνης - Παντελεήμων Καρακαπιλίδης (61η θέση) και Στέλιος Τρανώρης (90η θέση) προκρίθηκαν στον Χρυσό Στόλο με την τελική μάχη να δίνεται σήμερα με τις 2 τελευταίες ιστιοδρομίες να κρίνουν την τελική κατάταξη.

- Η Βασιλική Ρώζου στην 50η θέση και η Μυρτώ Χονδρομάρα στην 105η θέση, στην κατηγορία των Κοριτσιών.

- Στον Αργυρό Στόλο αγωνίστηκαν οι Ιωάννης Τριανταφύλλου (101η θέση) και στην κατηγορία U11 (κάτω των 11 ετών) οι μικροί αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών, Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου (122η θέση), Παναγιώτης Κανακάρης (141η θέση - αγωνίστηκε με μικροτραυματισμό) και Θανάσης Βουκελάτος (175η θέση).

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα μεταδίδεται και σήμερα, τελευταία ημέρα των αγώνων, σε Live Streaming από το κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο You Tube

https://www.youtube.com/watch?v=YMaeRj6uzVs

Η «αυλαία» του πρωταθλήματος θα πέσει στις 19:30 με την τελετή λήξης στο θεατράκι στη Μαρίνα της Πάτρας.

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