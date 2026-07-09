Ανάκληση πιστοποιητικού σε Προμηθέα- Λιόλιος: Δεν εκβιάζομαι

Eξελίξεις προέκυψαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Παράλληλα, η ΕΕΑ ανακάλεσε τις αποφάσεις της 10ης Ιουλίου 2020, με τις οποίες είχε εγκρίνει την απόκτηση ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη (30%), Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή (24,62%).

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, επιβλήθηκε, επίσης κατά πλειοψηφία, πρόστιμο 50.000 ευρώ για παράβαση των σχετικών διατάξεων του αθλητικού νόμου.



Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΑ

“1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και

7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, 2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο

Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69

παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, 3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με

άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με

ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).

1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

1.3.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 15.000 ευρώ κατά πλειοψηφία.

2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου).

ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 50.000 ευρώ κατά πλειοψηφία.

Με τη σειρά του ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε σε ανακοίνωσή του:

“Αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή Επιτροπή ( την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το Ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επίσης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό”.