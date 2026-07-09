Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Με εγκαύματα μέχρι και 90% ο 41χρονος και ο 54χρονος που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

Ο 41χρονος διακομίστηκε στο ΚΑΤ με εγκαύματα ολικού πάχους 75% σε όλο του το σώμα και ο 54χρονος με εγκαύματα στο 90% του σώματός του
Σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύονται οι δύο εγκαυματίες από τη φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Πέμπτης (9.7.26).
Στο ΚΑΤ έχουν διακομιστεί δύο εγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, ένας 41χρονος και ένας 54χρονος. Αμφότεροι έχουν πολύ σοβαρά εγκαύματα σε ολόκληρο σχεδόν το σώμα τους, νοσηλεύονται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο 41χρονος διακομίστηκε στο ΚΑΤ με εγκαύματα ολικού πάχους 75% σε όλο του το σώμα και πιθανό εισπνευστικό έγκαυμα. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια θα εισαχθεί στη ΜΕΘ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 54χρονος έχει εγκαύματα ολικού πάχους στο 90% του σώματός του και έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ.
Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Στο Θριάσιο από τους έξι που είχαν μεταφερθεί αρχικά παραμένει ο ένας ενώ στο Αττικόν από τους πέντε που είχαν μεταφερθεί παραμένουν οι τέσσερις.
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