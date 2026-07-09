Άργος: Στο μικροσκόπιο οι πυροβολισμοί των αστυνομικών - Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον σοβαρότατο τραυματισμού του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος.

Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα» -όπως ισχυρίζονται.

Οι έρευνες εστιάζονται στο σημείο των πυροβολισμών, όπου -όπως φαίνεται από τα πλάνα του Orange Press Agency- διακρίνονται καθαρά τα μεγάλα σημάδια από τις σφαίρες στον μαντρότοιχο που επιχείρησε να ανέβει ο νεαρός για να ξεφύγει. Στο σημείο, υπενθυμίζεται, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 13 κάλυκες.

Το κρίσιμο ερώτημα

Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί αν η χρήση των υπηρεσιακών όπλων από τους αστυνομικούς πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος καθώς και το αν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή από την πλευρά του 20χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι ο νεαρός αποτελούσε κίνδυνο.

Τι ισχυρίζονται οι αστυνομικοί

Οι δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα από σημείο όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, ωστόσο η εργαστηριακή έρευνα θα ξεκαθαρίσει την απόσταση, τη θέση των βολών και το αν τελικά επρόκειτο για εξοστρακισμό. Επιπλέον, αναμένεται η βαλλιστική εξέταση στο βλήμα που δέχθηκε ο νεαρός στο κεφάλι -υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο πλήγμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο. Στο Θριάσιο οι γιατροί τον οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αφαίρεση της σφαίρας από το κεφάλι του, με τα πρώτα κλινικά τεστ να δείχνουν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή. Παράλληλα, για το συμβάν έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».