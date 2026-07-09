Τάσεις MRB: Μονοψήφια η διαφορά της ΕΛΑΣ με τη ΝΔ - Η ακρίβεια και η υγεία τα σημαντικότερα προβλήματα

Οι λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες και τα πιο σημαντικά προβλήματα

Στη δεύτερη θέση με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα σε νέα πανελλαδική έρευνα της MRB σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου. Η δημοσκόπηση εξετάζει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, τις προοπτικές αυτοδυναμίας, το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και το ζήτημα της ακρίβειας. Πρόθεση ψήφου

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8% διατηρώντας το προβάδισμα, ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ με ποσοστό 14,4% στη δεύτερη θέση. Η διαφορά μεταξύ τους διαμορφώνεται στις 9,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η αδυναμία του Αλέξη Τσίπρα στη Μάρω Δούκα

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,9%, ενώ 1,3% δηλώνει ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 12,7%, ενώ το 5,3% απάντησε ότι θα επιλέξει λευκό, άκυρο ή αποχή. Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της MRB, η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά περίπου μία μονάδα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σχεδόν δύο μονάδες, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας σημείωσε σημαντική πτώση.

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση δεν είχαν συμπεριληφθεί η ΕΛΑΣ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Εκτίμηση ψήφου

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φθάνει στο 29%, ενώ η ΕΛΑΣ καταγράφει 17,6%. Ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ: 11,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 5%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΜέΡΑ25: 3%

Δημοκράτες: 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

Νέα Αριστερά: 1,1% Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να ψηφίζεται ως ο καταλληλότερο Πρωθυπουργός με δέκα ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν: Νίκος Ανδρουλάκης: 8,6%

Μαρία Καρυστιανού: 7,3%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%