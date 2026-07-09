Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε 7-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου πραγματοποίησε, το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7), αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω ένδειξης για φωτιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το F-16 -που ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου- εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.
Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
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