Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου πραγματοποίησε, το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7), αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω ένδειξης για φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το F-16 -που ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου- εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.

Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.