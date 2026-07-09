Σέρρες: Πήγαν να παραλάβουν νεκρό συγγενή τους και τους έδωσαν λάθος σορό - Η απάντηση του νοσοκομείου

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στις Σέρρες όταν η οικογένεια ανθρώπου άφησε την τελευταία πνοή στο νοσοκομείο της πόλης πήγε να παραλάβει τη σορό του και της παρέδωσαν λάθος σορό.

Όπως φαίνεται, η σορός του κατοίκου των Σερρών μπερδεύτηκε με σορό κατοίκου Ξάνθης που εξέπνευσε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κόρη του νεκρού όταν της έδειξαν το πτώμα στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, σοκαρισμένη τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του τραγικού περιστατικού.

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79. Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους. Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών εκφράζει τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που έχει προκληθεί στις οικογένειες των αποβιωσάντων και διαβεβαιώνει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με απόλυτο σεβασμό προς τους εκλιπόντες και τους οικείους τους, καθώς και με πλήρη τήρηση της νομιμότητας και των προβλεπόμενων διαδικασιών. Έχει είδη διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)», καταλήγει.