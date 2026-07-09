Ασπρόπυργος: Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο - Δείτε το βίντεο - Οι καταγγελίες

Σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο, όπου 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σοβαρές καταγγελίες

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα μέτρα ασφαλείας και η απουσία κρατικών ελέγχων στη βιομηχανική ζώνη. Ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση στην περιοχή, την ώρα που ο απολογισμός είναι βαρύς.

Συνολικά 11 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί –με τους τρεις να νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση- ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον ακόμη δύο παρακείμενες επιχειρήσεις.

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.

Όπως τόνισε, «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».

Ο ίδιος ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και κάλεσε την κυβέρνηση, το υπουργείο και τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Ευχόμαστε αρχικά στους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειές τους κουράγιο. Να πάρει τώρα ευθύνη το υπουργείο, η κυβέρνηση και οι εργοδότες, να μη θρηνήσουμε θύματα. Να ακυρωθούν όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πηγαίνουμε στα σπίτια μας σώοι και αβλαβείς, όρθιοι», δήλωσε.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία που έκανε σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων παρά την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από τη φωτιά.

«Βγάλαμε κόσμο από τα εργοστάσια γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν»

«Βλέπετε εδώ την περιοχή. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο προστασίας. Βλέπετε εδώ πέρα να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί; Να υπάρχουν μέτρα προστασίας; Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και καίνε τρεις ώρες και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός του κράτους για να έρθει να τη σβήσει», είπε, για να προσθέσει:

«Οι εργαζόμενοι, τώρα πήγαμε εμείς και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε γιατί οι εργοδότες θέλανε να συνεχίσουν να δουλεύουνε».

Σε ερώτηση για την έκταση της πυρκαγιάς, ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει το Εργατικό Κέντρο, η φωτιά δεν περιορίστηκε σε μία μόνο εγκατάσταση. «Απ' όσο γνωρίζουμε δεν είναι μόνο μία επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά. Είναι και άλλες δύο - τρεις επιχειρήσεις», ενώ υποστήριξε ότι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου έχουν καταγραφεί περίπου 460 πυρκαγιές τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε γίνει εκκένωση των χώρων εργασίας όταν ενεργοποιήθηκε το 112, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα τους βγάλαμε εμείς από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου πήγαμε και εκκενώσαμε χώρους».