Νέοι επενδυτές στη DUR, αισιοδοξία για την επόμενη μέρα

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, το όνομα DUR συνδέθηκε με την ελληνική αγορά ανδρικής ένδυσης.

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον γύρω από τη Δούρος σήμερα δεν αφορά την ιστορία της, αλλά το μέλλον της. Η είσοδος των επιχειρηματιών Νίκου Μπάκου και Αλεξάνδρας Καϋμενάκη στο μετοχικό της κεφάλαιο δημιουργεί νέα δεδομένα για μια εταιρεία που πέρασε μια μακρά περίοδο δοκιμασιών, αλλά πλέον δείχνει να αποκτά ξανά αναπτυξιακή προοπτική.

Η συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα

Η συμφωνία προκάλεσε αίσθηση στην αγορά για περισσότερους από έναν λόγους. Δεν πρόκειται μόνο για την κεφαλαιακή ενίσχυση, η οποία ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, αλλά και για το γεγονός ότι δύο από τους πλέον γνωστούς Έλληνες επιχειρηματίες επέλεξαν να επενδύσουν σε μια σχετικά μικρή εισηγμένη εταιρεία του κλάδου της ένδυσης. Μια επιλογή που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης τόσο στο πρόσωπο του Θεόδωρου Ν. Δούρου, όσο και στις προοπτικές της εταιρείας και στις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η Δούρος αποτελεί μία από τις ελάχιστες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών με έδρα εκτός της πρωτεύουσας. Η διοικητική της βάση παραμένει στην Πάτρα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη νέα επενδυτική κίνηση. Σε μια περίοδο κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην Αθήνα, η επιλογή μιας περιφερειακής εισηγμένης δείχνει ότι η γεωγραφική θέση δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχουν προοπτικές και σχέδιο.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι δεν είναι λίγες οι εισηγμένες εταιρείες που θα επιθυμούσαν την είσοδο ενός τόσο ισχυρού επενδυτικού σχήματος στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Για τη Δούρος, η συμφωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς έρχεται έπειτα από μια πολυετή προσπάθεια ανασυγκρότησης και όχι ως αποτέλεσμα μιας συγκυριακής επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 2000, ενώ οι ρίζες της ανάγονται στο 1960, όταν ξεκίνησε η πορεία του οίκου DUR, με ιδρυτή τον Νίκο Δούρο. Αν και η ιστορία της αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, σήμερα το ενδιαφέρον μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στην επόμενη ημέρα.

Τα χρόνια της κρίσης και της επιβίωσης

Η δεκαετία της οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια η πανδημία δημιούργησαν πρωτόγνωρες πιέσεις για ολόκληρο τον κλάδο της ένδυσης. Η σημαντική υποχώρηση της κατανάλωσης, οι αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες και τα πολύμηνα lockdown δοκίμασαν ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις. Για εταιρείες με μικρότερο μέγεθος, όπως η Δούρος, η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Παρά τα «πέτρινα» χρόνια που διένυσε η επιχείρηση, η διοίκηση δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αντί να περιοριστεί στη διαχείριση της καθημερινότητας, επέλεξε να αναζητήσει λύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η περίοδος των μνημονίων και της πανδημίας μπορεί να άφησε έντονο αποτύπωμα στα οικονομικά μεγέθη, όμως αποτέλεσε ταυτόχρονα μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για τη σημερινή εξέλιξη.

Ο άνθρωπος πίσω από την ανασυγκρότηση

Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται από το 2011 ο Θεόδωρος Ν. Δούρος. Πρόσωπα που γνωρίζουν την πορεία του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση της αγοράς και της λειτουργίας του χρηματιστηρίου, ο οποίος αντιμετώπισε τις δυσκολίες περισσότερο ως πρόκληση παρά ως αδιέξοδο. Χαμηλών τόνων, ευγενής, με τεχνοκρατική προσέγγιση και επιμονή στη διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με συνεργάτες, πιστωτές και επενδυτές, παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο της εξεύρεσης μιας λύσης που θα έδινε πραγματική προοπτική στην εταιρεία. Συχνά χαρακτηρίζεται ως «μπαρουτοκαπνισμένος» επιχειρηματίας, που δεν παραδίδει ποτέ τα όπλα. Δεν αποτελεί την κλασική περίπτωση ανθρώπου που τα βρήκε όλα έτοιμα, αλλά διαμόρφωσε την πορεία του μέσα από διαδοχικές προκλήσεις και δύσκολες αποφάσεις.

Όσοι παρακολούθησαν από κοντά τις εξελίξεις επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν προέκυψε από τη μία ημέρα στην άλλη. Αντίθετα, αποτέλεσε το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας προετοιμασίας, επαφών και αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών, στην οποία ο Θεόδωρος Ν. Δούρος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ανθρώπινη προσέγγιση ακόμη και στις πιο απαιτητικές διαπραγματεύσεις και έχοντας οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια, κατάφερε να συσπειρώσει γύρω του τους κατάλληλους τεχνοκράτες, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση του deal. Η επιλογή του ήταν να κινηθεί με υπομονή, διαλέγοντας έναν επενδυτή που δεν θα περιοριζόταν σε μια απλή χρηματοδότηση, αλλά θα μπορούσε να στηρίξει μια συνολική στρατηγική ανασυγκρότησης.

Τα νέα κεφάλαια και οι νέες δυνατότητες

Η εισφορά κεφαλαίων που υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ αλλάζει ουσιαστικά τις δυνατότητες της εταιρείας. Η κεφαλαιακή ενίσχυση δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία, ενισχύει τη ρευστότητα και επιτρέπει στη νέα διοίκηση να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, η αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και η εξυγίανση του ισολογισμού αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας δημιουργίας μιας πιο υγιούς οικονομικής βάσης.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα παρουσιάσει η εταιρεία. Μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, γεγονός που εντείνει την περιέργεια επενδυτών και αναλυτών. Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιηθούν τα νέα κεφάλαια και ποιο θα είναι το μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας.

Όπως έχει επισημάνει ο Θεόδωρος Ν. Δούρος, η συμμετοχή δύο ισχυρών επιχειρηματικών παραγόντων, με δραστηριότητα στη ναυτιλία, τις κατασκευές, την ενέργεια, τον τραπεζικό τομέα και άλλους κλάδους, αποτελεί ισχυρή βάση για τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου. Στόχος είναι η εταιρεία να εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή επιχειρηματικό οργανισμό, αξιοποιώντας ευκαιρίες τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στους τομείς του realestate και των κατασκευών, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.

Η νέα μετοχική σύνθεση δημιουργεί επίσης διαφορετικές προσδοκίες για την παρουσία της εταιρείας στην κεφαλαιαγορά. Η συμμετοχή επενδυτών με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα αυξάνει το ενδιαφέρον της αγοράς και ενισχύει την πεποίθηση ότι η επόμενη φάση θα συνοδευτεί από πιο φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας

Το ζητούμενο, βέβαια, δεν είναι μόνο η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Η πραγματική πρόκληση είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού μοντέλου που θα επιτρέπει στη Δούρος να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο σε μια αγορά που αλλάζει διαρκώς. Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η ενίσχυση της παρουσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου και η ανανέωση της εμπορικής στρατηγικής αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες του σχεδιασμού.

Το γεγονός ότι η εταιρεία κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές αυτού του μεγέθους αποτελεί από μόνο του μια σημαντική εξέλιξη. Δεν λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα ούτε εγγυάται την επιτυχία. Δημιουργεί, όμως, κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια: χρόνο, κεφάλαια και προοπτική.

Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της υπόθεσης Δούρος. Ότι ακόμη και σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, μια ιστορική ελληνική εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία όταν συνδυάζονται η επιμονή της διοίκησης, η εμπιστοσύνη των επενδυτών και ένα ρεαλιστικό σχέδιο για το μέλλον.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό. Η αγορά περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις για το business plan, τους αναπτυξιακούς στόχους και τις επενδύσεις που θα ακολουθήσουν. Τότε θα φανεί αν η σημερινή αλλαγή στο μετοχικό σχήμα αποτελεί απλώς μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία ή την απαρχή μιας πραγματικής ιστορίας εταιρικής αναγέννησης.

ΠΗΓΉ imerisia.gr