Πρωταγωνιστής το Σόι Σου – Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους Γη της Ελιάς και Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Βραδιά χωρίς αναμετρήσεις Μουντιάλ αλλά με δύο μεγάλα φινάλε σειρών είχαμε χθες, Τετάρτη (8/7). Η “Γη της Ελιάς” έκλεισε οριστικά την πορεία της έπειτα από 5 τηλεοπτικές σεζόν, ενώ το δικό του φινάλε έκανε και το “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι”. Ωστόσο, τον πρώτο λόγο στα νούμερα τηλεθέασης είχε και πάλι το “Σόι Σου”, που ρίχνει αυλαία για το καλοκαίρι απόψε.

Πιο συγκεκριμένα, η οικογενειακή κωμωδία του Alpha σκαρφάλωσε στο εντυπωσιακό 26,4% στο δυναμικό κοινό, δίνοντας ισχυρή πάσα στο “Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” να κάνει φινάλε με 14,8%. Το τελευταίο επεισόδιο της “Ελιάς” σημείωσε 12,2% και λίγο πίσω του βρέθηκε το Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη (10,1%).

Διαφοροποιημένη η εικόνα στο γενικό σύνολο, με τις δύο σειρές να “κονταροχτυπιούνται” στο 18,4% και 18% (“Ελιά” και “Σπίτι” αντίστοιχα). Πρωταγωνιστής και εδώ, βέβαια, ήταν το “Σόι Σου”, που έφτασε το 24,6%. Ουραγός το Cash or Trash με 9,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το Σόι Σου – 26,4%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 14,8%

Η Γη της Ελιάς – 12,2%

Cash or Trash – 10,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το Σόι Σου – 24,6%

Η Γη της Ελιάς – 18,4%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι – 18%

Cash or Trash – 9,8%

Δείτε εδώ αναλυτικά τις μετρήσεις τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και στο σύνολο για όλες τις εκπομπές, σε όλες τις ζώνες!

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

πηγή zappit.g