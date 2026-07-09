ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Εκδήλωση στη Ροδιά με ομιλητή τον Νίκο Δήμα- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Εκδήλωση στη Ροδιά Αιγιαλείας διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας με ομιλητή τον Νίκο Δήμα.

Σε ανακοίνωσή της η Ν.Ε. Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

"Η χθεσινή μας παρουσία στην Ροδιά στην ενότητα Διακοπτού στην Αιγιάλεια στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία!

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας και αγκάλιασε την συγκέντρωση της παράταξης μας.

Ο κεντρικός ομιλητής, Νίκος Δημας, έθεσε όλο το πολιτικό πλαίσιο που το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει σε καθημερινή βάση στην δημόσια σφαίρα του τόπου μας.

Η ερήμωση της υπαίθρου, το ζήτημα του δημογραφικού, η απαξίωση του αγροτικού κόσμου και η ακρίβεια ήταν τα θέματα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων.

Συνεχίζουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του νομού Αχαΐας τις περιοδείες για να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα φτάσει παντού ώστε οι πολίτες της Αχαΐας να γίνουν κοινωνοί των θέσεων μας".