Πάτρα: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στα Ψηλά Αλώνια

Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο ηλικιωμένος άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο το πρωί της Τετάρτης στην οδό Χαραλάμπη, στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα.

Ο άνδρας είχε διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ηλικιωμένος παρασύρθηκε από διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Από την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε αρχικά δικυκλιστής του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ λίγο αργότερα έφθασε και ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.