Στην Πάτρα η Σοφία Ζαχαράκη για τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:30, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα Κέντρα Καινοτομίας, τα οποία θα λειτουργήσουν ένα σε κάθε μία από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, αποτελούν ένα σύγχρονο οικοσύστημα γνώσης που ενσωματώνει και διασυνδέει τη σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Αποστολή τους είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε σύγχρονες εκπαιδευτικές υποδομές. Οι υποδομές αυτές αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες, όπως η Εκτεταμένη Πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Ρομποτική, καθώς και εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, περιήγηση στους χώρους των εργαστηρίων.