Γνωρίστε το Cromlix, o βετεράνος tennis star Αντι Μάρεϊ έγινε ξενοδόχος στη Σκωτία

Mε τη σύζυγό του Κιμ, φωτογραφήθηκαν για το Harper’s Bazaar μιλώντας για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους
«Δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν στα 20» λέει το διάσημο ζευγάρι Αντι και Κιμ Μάρεϊ στο Harper’s Bazaar.
Kαλωσόρισαν το φακό του περιοδικού ως συνιδιοκτήτες του πρόσφατα ανακαινισμένου, luxury ξενοδοχείου Cromlix στη Σκωτία. O 39χρονος βετεράνος tennis star από τη Γλασκόβη, κυριαρχική φυσιογνωμία της βρετανικής αντισφαίρισης, ομολογεί πως αρχικά δεν απέκτησαν το εμβληματικό κτίριο με επιχειρηματική προοπτική αλλά για να παραμείνει ζωντανό στην περιοχή και την κοινότητα. Εχει ρίζες στη βικτωριανή εποχή και πέρασαν από τις σάλες του επίσκοποι και αριστοκράτες, ακόμα και ο Βασιλιάς Εδουάρδος.
Αντι και Κιμ αγόρασαν το ιστορικό μέγαρο το 2013 επιδιώκοντας ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους. Η προηγούμενη διαδρομή τους σφραγίστηκε από 4 παιδιά, πολλά μετάλλια, το Wimbledon, τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και μεγάλη πίεση και τραυματισμούς.
Η απόφασή τους για αλλαγή σελίδας απασχόλησε το Harper’s Bazaar καθώς αυτές τις μέρες διεξάγεται στο Λονδίνο το περίφημο τουρνουά Wimbledon.
Οι χώροι του Cromlix είναι πλέον γεμάτοι με βελούδινα καθιστικά, statement ταπετσαρίες και πολυέλαιους αλλά και έργα τέχνης που υπογράφουν οι David Shrigley, Damien Hirst, Susie Leiper. Χαίρεσαι να μπαίνεις στη βιβλιοθήκη και να απολαμβάνεις το ποτό σου στο ατμοσφαιρικό μπαρ. Για φαγητό λειτουργεί το Cradle ως private προορισμός fine-dining καθώς και το Garden Room restaurant- bar.
Με τη βοήθεια της interior designer Suzanne Garuda δημιουργήθηκε ένα σκηνικό καθαρόαιμα σκωτσέζικο αλλά με σύγχρονο βλέμμα. Το 2024, το Cromlix ανακηρύχθηκε «Hotel of the Year» στη Σκωτία και βραβεύτηκε με Michelin Key. Το ζευγάρι πρόσθεσε καινούρια δωμάτια με τίτλους λουλουδιών του κήπου αλλά και ένα wellness cottage. Πόζαραν μεταξύ άλλων στο γήπεδο τένις και στα άνθινα παρτέρια, τις αιώνιες αγάπες του καθενός.
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