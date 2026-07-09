Γνωρίστε το Cromlix, o βετεράνος tennis star Αντι Μάρεϊ έγινε ξενοδόχος στη Σκωτία

«Δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν στα 20» λέει το διάσημο ζευγάρι Αντι και Κιμ Μάρεϊ στο Harper’s Bazaar.

Kαλωσόρισαν το φακό του περιοδικού ως συνιδιοκτήτες του πρόσφατα ανακαινισμένου, luxury ξενοδοχείου Cromlix στη Σκωτία. O 39χρονος βετεράνος tennis star από τη Γλασκόβη, κυριαρχική φυσιογνωμία της βρετανικής αντισφαίρισης, ομολογεί πως αρχικά δεν απέκτησαν το εμβληματικό κτίριο με επιχειρηματική προοπτική αλλά για να παραμείνει ζωντανό στην περιοχή και την κοινότητα. Εχει ρίζες στη βικτωριανή εποχή και πέρασαν από τις σάλες του επίσκοποι και αριστοκράτες, ακόμα και ο Βασιλιάς Εδουάρδος.

Αντι και Κιμ αγόρασαν το ιστορικό μέγαρο το 2013 επιδιώκοντας ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους. Η προηγούμενη διαδρομή τους σφραγίστηκε από 4 παιδιά, πολλά μετάλλια, το Wimbledon, τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και μεγάλη πίεση και τραυματισμούς.