Πανεπιστήμιο Πατρών: Η Ορκωμοσία είναι η δική σας γιορτή! Βοηθήστε μας να μη διακοπεί ούτε μία τελετή

Ένα μήνυμα προς όλες/ους τις/τους αποφοίτους του στέλνει το Πανεπιστήμιο Πατρών: «Με τη συνεργασία σας προστατεύουμε την Τελετή Ορκωμοσίας σας, την ασφάλεια όλων και τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου , η Τελετή Ορκωμοσίας αποτελεί την κορύφωση μιας μεγάλης διαδρομής. Είναι η στιγμή που ανταμείβονται οι κόποι, οι προσπάθειες και οι θυσίες των φοιτητικών χρόνων. Είναι η στιγμή που οι απόφοιτοι/ες γιορτάζουν την επιτυχία τους μαζί με τις οικογένειες και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους σε όλη αυτή την πορεία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιθυμεί κάθε τελετή να αποτελεί μια όμορφη, ασφαλή και αξέχαστη εμπειρία για όλους. Για τον λόγο αυτό απευθύνει έκκληση στους αποφοίτους/ες και στους συνοδούς τους να συμβάλουν με υπευθυνότητα, ώστε οι Τελετές Ορκωμοσίας της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2026 να πραγματοποιηθούν με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που αξίζει σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση ειδών πάρτι, όπως εκτοξευτές κομφετί (foil confetti launchers/cannons), σερπαντίνες και party poppers, έχει προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε κρίσιμες ηλεκτρολογικές υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταλλικά υλικά από τα αντικείμενα αυτά καταλήγουν σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας βραχυκυκλώματα και διακοπές ηλεκτροδότησης που δεν επηρεάζουν μόνο την ομαλή διεξαγωγή των τελετών, αλλά και τη λειτουργία εργαστηρίων, ερευνητικών και διοικητικών δομών του Πανεπιστημίου. Οι βλάβες αυτές συνεπάγονται ιδιαίτερα υψηλό κόστος αποκατάστασης, διαταράσσουν την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος και στερούν από τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να απολαύσουν απρόσκοπτα αυτή τη μοναδική στιγμή.

Παράλληλα, η χρήση φωτοβολίδων, καπνογόνων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παρευρισκομένων, ενώ η χρήση κόρνας και άλλων θορυβωδών αντικειμένων διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή των τελετών και δεν επιτρέπει σε όλους να απολαύσουν την εκδήλωση με τον σεβασμό που της αρμόζει.

Για τον λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενημερώνει εγκαίρως όλους τους αποφοίτους για όσα δεν επιτρέπονται στους χώρους των τελετών και ζητά τη συνεργασία τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση για τις Τελετές Ορκωμοσίας: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-kai-didaktorikon-titlon-spoudon-periodou-iouliou-avgoustou-2026-odigies-chrisimes-plirofories/

Ενημερωτικό βίντεο: https://youtu.be/PWe3XEHOmiI

Οδηγίες προς τους αποφοίτους: https://www.upatras.gr/exairetika-simantiki-enimerosi-schetika-tis-teletes-orkomosias-periodou-iouliou-avgoustou-2026/

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστικής σημασίας. Με μια μικρή πράξη υπευθυνότητας μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε απόφοιτος/η θα ζήσει την ορκωμοσία του όπως ακριβώς της αξίζει: με χαρά, συγκίνηση, ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων ασφαλείας και των σχετικών απαγορεύσεων, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αποφασίσει ότι θα προχωρήσει στη διακοπή των Τελετών Ορκωμοσίας της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2026. Στην περίπτωση αυτή, οι τίτλοι σπουδών θα διανεμηθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, χωρίς τη διεξαγωγή τελετής.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι βέβαιο ότι οι απόφοιτοι/ες του, θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα υπευθυνότητας. Με τη συνεργασία όλων, οι Τελετές Ορκωμοσίας θα αποτελέσουν μια πραγματική γιορτή προσπάθειας και επιτυχίας, αντάξια της σημαντικής αυτής στιγμής για κάθε νέο και νέα απόφοιτο/η.



Συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους αποφοίτους μας!