Πάτρα: Συμφωνία Δήμου και ΕΤΑΔ για μίσθωση του χώρου του καταυλισμού στο Ριγανόκαμπο- Τι λένε οι κάτοικοι για τους κινδύνους πυρκαγιάς

Σε συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) έχει καταλήξει ο Δήμος Πατρέων, προκειμένου να μισθώσει την έκταση του παλαιού σκουπιδότοπου στον Ριγανόκαμπο.

Στόχος είναι η ανάπλαση της περιοχής και η δημιουργία του Ανατολικού Πάρκου, με τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Μελά να επιβεβαιώνει στο thebest.gr, ότι η μίσθωση στη δημοτική αρχή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση του χώρου.

Παράλληλα, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων επισκέφθηκαν την Εισαγγελία Πατρών, με σκοπό να ενημερώσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ο Εισαγγελέας του συνέστησε να προχωρήσουν με νομική αντιμετώπιση του προβλήματος και ότι θα είναι αρωγός στις όποιες κινήσεις τους. Αφορμή στάθηκαν οι συνεχείς πυρκαγιές, καθώς και ζητήματα παραβατικότητας που, σύμφωνα με τους κατοίκους, συνδέονται με τον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο.

Η δυσαρέσκεια των κατοίκων είναι έντονη, μέσα σε μόλις είκοσι ημέρες έχουν εκδηλωθεί πέντε πυρκαγιές στην περιοχή, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία και για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται. Ο Μιχάλης Κόκκινος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, περιγράφει, στο thebest.gr, μια κατάσταση που βιώνουν καθημερινά: «Κίνδυνο πυρκαγιάς ανά πάσα στιγμή, καύση λάστιχων και άλλων αντικειμένων σε άμεση γειτνίαση με τις ανοιχτές δεξαμενές της ΔΕΥΑΠ, με αποτέλεσμα τα αιωρούμενα σωματίδια να καταλήγουν στο πόσιμο νερό. Κατά την εκτίμησή του, η μερική αστυνόμευση, σε συνδυασμό με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και τον κοινωνικό αποκλεισμό, συνθέτουν ένα «εκρηκτικό μείγμα» ανεξέλεγκτης και παραβατικής συμπεριφοράς που επιδεινώνεται συνεχώς. Ως μονόδρομο θεωρεί τη μεταστέγαση των Ρομά σε οργανωμένο χώρο, με σύγχρονες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορείς της περιοχής ζητούν εδώ και πάνω από μία δεκαετία τη μετεγκατάσταση του καταυλισμού, όπως προβλέπει ο Πολεοδομικός Κανονισμός, μέσω προγραμμάτων αστικής ένταξης που θα διασφαλίζουν στους Ρομά, ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, ζητούν την αξιοποίηση της περιοχής του Ριγανοκάμπου με τη δημιουργία πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και θερινού θεάτρου.