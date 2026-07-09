Αν. Παναγιωτόπουλος: «Η κυβέρνηση απαθής παρατηρητής της εργασιακής ομηρίας πενήντα οικογενειών στην ‘‘Ελίτ Πατραϊκή Χαρτοποιία’’»

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, για τη δραματική όπως αναφέρεται κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι της ιστορικής εταιρείας «Ελίτ Πατραϊκή Χαρτοποιία».

Σύμφωνα με τηξν ανακοίνωση, "περίπου πενήντα οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, καθώς, σύμφωνα με δημόσιες καταγγελίες, η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης έχει σταματήσει από τον Ιούνιο του 2025, οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές από 5 έως και 10 μήνες, ενώ μεγάλο μέρος του προσωπικού βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας. Την ίδια στιγμή, καταγγέλλονται απολύσεις χωρίς την καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων και συνεχής εμπαιγμός των εργαζομένων με αόριστες αναφορές σε επενδυτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε επισκεφθεί τον Νοέμβριο του 2025 τη Χαρτοποιία Ελίτ, μαζί με εκπροσώπους του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας και της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας, συναντώντας από κοντά τους εργαζόμενους και ακούγοντας την αγωνία τους. Οκτώ μήνες μετά, η κατάσταση παραμένει τραγική, γεγονός που αποκαλύπτει την αδράνεια και την ανεπάρκεια των αρμόδιων κρατικών μηχανισμών να προστατεύσουν τους εργαζόμενους απέναντι σε μια παρατεταμένη εργοδοτική αυθαιρεσία.

Με την ερώτηση ζητείται από την αρμόδια Υπουργό να απαντήσει εάν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στην εταιρεία για τη μη καταβολή δεδουλευμένων και αποζημιώσεων, ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για την καταβολή όσων δικαιούνται οι εργαζόμενοι και αν η Κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την προστασία των θέσεων εργασίας.

Η Αχαΐα δεν αντέχει άλλη αποβιομηχάνιση, άλλη απώλεια θέσεων εργασίας και άλλη εγκατάλειψη παραγωγικών μονάδων. Οι εργαζόμενοι της «Ελίτ Πατραϊκής Χαρτοποιίας» δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: να πληρωθούν για την εργασία τους, να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση".