Γρηγόρης Δημητριάδης: Νέα ανάρτηση για τις καταθέσεις του στη Βουλή και την κριτική προς την αντιπολίτευση

Με νέα ανάρτησή του στο Instagram, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρεται στις καταθέσεις που έχει δώσει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και στον Άρειο Πάγο, απαντώντας παράλληλα στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση.

Όπως επισημαίνει, έχει καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα, διερωτώμενος πόσες ακόμη φορές θεωρούν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ότι πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία.

Στην ίδια ανάρτηση ασκεί έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η στάση της και η, κατά τον ίδιο, ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα «της χοντρής διαπλοκής» έχουν οδηγήσει στην πολιτική αποδυνάμωση κομμάτων, κατονομάζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την υπόθεση «με την ίδια αξιοπρέπεια».