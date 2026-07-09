Περίπατος στο κέντρο της Πάτρας για τα παιδιά των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων

Τα παιδιά της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, στην Πλαζ πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 8 Ιουλίου, περίπατο στο κέντρο της πόλης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη με μια άλλη, νέα ματιά, παρατηρώντας τα κτίρια, την ιστορία τους και την αρχιτεκτονική τους ταυτότητα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ξεκινώντας από το Ρωμαϊκό Ωδείο, το Ρωμαϊκό Στάδιο και το Κάστρο, συνέχισαν την περιήγησή τους στην Άνω Πόλη, στάθηκαν στην εκκλησία του Παντοκράτορα, κατέβηκαν τα σκαλιά της Αγίου Νικολάου και περνώντας από την Πλατεία Γεωργίου και το Δημοτικό θέατρο, βάδισαν την πεζοδρομημένη οδό Μαιζώνος με τα καταπληκτικά της διατηρητέα και θαύμασαν τις οροφογραφίες των κτισμάτων.

Κατέληξαν στο νέο Δημαρχείο όπου έμαθαν για την ιστορία του Αρσακείου. Στο τέλος της περιήγησης τα παιδιά υποδέχθηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου που είχε μία σύντομη συνομιλία μαζί τους σχετικά με τις εντυπώσεις και τις προτάσεις τους για την λειτουργία των κατασκηνώσεων.

Την ξενάγηση στην πόλη ανέλαβε η Ελίνα Δερβισοπούλου, Αρχιτέκτονας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου και στο Αρσάκειο η Νάνσυ Παυλοπούλου, αναπληρώτρια τμηματάρχης, στο Τμήμα Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Εικόνας Πόλης του Δήμου.

Τα παιδιά συνόδευσαν στον περίπατο η Αντωνία Στεργίου, κορυφαία αθλήτρια άλματος που εργάζεται στο Τμήμα Άθλησης και Νέας Γενιάς του Δήμου και φέτος ανέλαβε την οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης και η Προϊσταμένη του τμήματος Κατερίνα Νικολακοπούλου, συνοδοί και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Την δράση στήριξε με εθελοντές το Τμήμα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.