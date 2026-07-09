Θλίψη στο τελευταίο “αντίο” στη Βάγια Νέστορα - Με ασθενοφόρο στην κηδεία η κόρη της

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της.

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα (9/7) συγγενείς και φίλοι στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη της, Αφροδίτη.

Η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα τελείται στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, εκπροσώπων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων πολιτικών προσώπων.

Στην κηδεία παρεβρίσκεται και η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπανικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Στην κηδεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.