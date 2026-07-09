Τάσος Ιορδανίδης – Θάλεια Ματίκα: Μια ακρίδα διέκοψε την παράστασή τους

Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα τα χρειάστηκαν κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης στο Κιλκίς, όταν μια ακρίδα εμφανίστηκε στη σκηνή.

Οι διάλογοι των δύο ηθοποιών εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν απολαυστικοί, με τον κόσμο να συμμετέχει και ορισμένους να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα «κάστανα απ’ τη φωτιά» κλήθηκε να βγάλει ο πρωταγωνιστής, όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν εύκολη υπόθεση, όπως αποδείχθηκε.

Η Θάλεια Ματίκα έδειχνε τρομαγμένη και ο Τάσος Ιορδανίδης συνέχισε να λέει προς την ακρίδα «φύγε γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία». Η ακρίδα όμως, εκείνη τη στιγμή κινήθηκε προς τον καναπέ: «Μην μου το κάνεις αυτό, ωχ πού πήγε; Είναι ατίθαση. Όχι αγοράκι μου εδώ παίζω μόνος μου» με τη σύζυγό του να τον ρωτάει «πού ‘ντο;» και τον Τάσο Ιορδανίδη να της απαντάει «δεν ξέρω. Να βάλουμε όλο το Κιλκίς να το ψάξει».

Τα πράγματα, μάλιστα, έγιναν χειρότερα όταν κάποιος από το κοινό φώναξε προς τη Θάλεια Ματίκα «δίπλα σου» για την ακρίδα με την ηθοποιό να πετάγεται όρθια και να φωνάζει «Τι; Χριστός και Παναγία».

Κάποια στιγμή ο Τάσος Ιορδανίδης χρησιμοποίησε ένα ποτήρι από την παράσταση για να παγιδεύσει την ακρίδα που ήταν πάνω στον καναπέ στον οποίο καθόταν η Θάλεια Ματίκα, όμως τον λέρωσε, με την συμπρωταγωνίστριά του να σχολιάζει: «άχρηστος ρε π@@…. Γέμισε το κρεβάτι γ@@ το κέρατό μου».